P3A: Havinnes n’a pas dit son dernier mot pour le maintien

Pas question pour autant de tirer à boulet rouge sur ceux qui ont précédé à la tête de l’équipe. "On est tous des fidèles du club, on connaît beaucoup de joueurs qu’on a dirigés dans les équipes d’âge mais il faut éviter de favoriser certains garçons. On doit mettre du cœur à l’ouvrage comme contre Escanaffles. On était mené, on a eu une carte rouge, puis une blessure mais la volonté a permis de soulever des montagnes et d’aller chercher trois points terriblement précieux. Il faudra confirmer dès dimanche contre Rongy, équipe qui nous avait battus 5-0 à l’aller et contre qui on a une revanche à prendre. Après nos deux succès, on sera forcément attendu partout mais on espère poursuivre sur notre lancée ce week-end avant d’aborder un calendrier plus compliqué durant lequel nous devrons essayer de grappiller un maximum."