P2B: Dottignies assure, Maffle se rassure

David Lechêne était évidemment heureux du résultat qui confirme la belle progression de son équipe: "On a assisté à une belle rencontre même si on a eu du mal à décoller au marquoir. Notre bon travail défensif a compensé le gaspillage offensif et on peut s’en vouloir de ne pas avoir creusé un écart plus conséquent à cause d’un manque de concentration et d’adresse… On ne va cependant pas bouder notre plaisir, on rejoint Ellignies au classement tout en s’écartant de la zone rouge, ce qui ne doit pas nous pousser au relâchement, le championnat étant encore long. On continuera à travailler pour décrocher quelques succès."

Dans un match important dans la course au Top 5, Dottignies a réalisé une grosse opération en prenant la mesure de Blaregnies et Damien Schiavone a évidemment pu savourer la grosse prestation de son équipe: "Tout le monde a répondu présent mais on avait bien préparé ce match à l’entraînement avec des phases de jeu qu’on a parfaitement reproduites en match. On a tenté la défense en 2-3 pour ennuyer Blaregnies et cela s’est plutôt bien passé. On a su cadenasser leur pivot, souvent capable de faire la différence. Bravo à l’équipe, notamment à Damien De Mullier, brillant à la finition, et Vancraeynest pour sa défense."

Du côté d’Ellignies, on espérait faire tomber un gros morceau à domicile. Encore raté, Templeuve ne s’est pas présenté en victime consentante et a finalement réussi à émerger. "L’écart n’a jamais été important mais on a pu compter sur une grosse défense qui a fait bien du mal à une équipe locale qui a offert une très belle réplique. Dhollander a encore porté l’équipe alors que Julien Malice a été efficace à la finition, histoire de faire la différence dans les quatre dernières minutes", disait Benjamin Vanhoutte.

Dans les rangs du Soleil Levant, Benoît Devleeschauwer était évidemment déçu: "Il nous manque peu de chose pour accrocher un des ténors de la série. C’est dommage de faire jeu égal pendant 36 minutes puis de se faire surprendre dans la finale mais le positif, c’est d’avoir livré une bonne prestation."

Moral retrouvé à Leuze

Enfin, dimanche, Leuze accueillait sans grandes ambitions la Fraternité. Côté leuzois, c’est en semaine que le club avait fait parler de lui mais une réunion organisée entre les joueurs et les dirigeants a permis de faire taire les rumeurs de forfait général. "Une solution a ainsi été trouvée pour qu’on puisse s’entraîner correctement en semaine. Les P2 et les P4 font désormais un travail commun et j’ai enfin retrouvé des joueurs souriants au match. La Frat était beaucoup plus forte mais si on retrouve le moral, tout espoir de maintien n’est pas exclu", commentait Cyrille Finet.

Dans les rangs herseautois, Benjamin Verhelle a apprécié le bon galop d’entraînement avant de recevoir Stambruges dans une semaine: "On a imposé un faux rythme pendant la première mi-temps avant d’infliger un 4-29 dans le troisième quart, histoire de tuer tout suspense ! C’est une belle victoire collective même si on peut retirer Simon Legrand du lot pour son énorme travail défensif."