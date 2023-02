P2A: personne n’a envie de lâcher son os !

Bryan Losterman voit son travail récompensé mais ne pavoise pas après le point arraché au leader: "On a tout en mains pour bien finir mais nous sommes très loin d’être sauvés ! À nous de bosser en donnant les 15 à 20% de plus qui feront la différence. On sent qu’un truc se passe mais ça ne veut rien dire: si on perd à Isières et que Biévène l’emporte, l’écart est à nouveau fait", conclut un coach qui a évidemment resigné.

Pour le tour final aussi, les prétendants sont nombreux et motivés à ne rien lâcher: la preuve avec le partage arraché par Herseaux mené de deux buts à la pause par Obigies: "Vu la première période, on peut clairement se montrer déçus car on a bien fait circuler le ballon. On concède un penalty léger mais Rubrecht l’arrête. En seconde mi-temps, contre toute attente, plus rien ! On a reculé sans raison alors que l’on avait précisé que rien n’était fini. On n’a pas su garder notre calme, Mezzina est monté et nous a fait souffrir. Finalement, le partage est logique. Les plus expérimentés n’ont pas su rassurer les jeunes. Herseaux a aussi démontré ses qualités individuelles et collectives. Ça va être chaud pour le tour final !", analyse le coach d’Obigies Fabien Delbeeke.

Avec six équipes se tenant en huit points, c’est le moins que l’on puisse dire ! Enghien continue à croire en son étoile, comme le prouve son succès arraché in extremis face à Templeuve. Déjà qualifié pour les prolongations de la saison, Estaimbourg a failli se brûler les ailes face à la REAL B et la mention est la même pour Anvaing à Kain: "Un partage aurait été équitable, dit Ronny Roelen. Je suis très content de la mentalité et de la performance face à une équipe qui pratique un des plus beaux jeux de la série. Il nous a manqué un finisseur – ce n’est pas la première fois qu’on le dit. Je suis seulement déçu d’un but annulé à mon avis injustement alors que l’arbitre a sans doute fait de la compensation en accordant le second aux locaux alors que le hors-jeu était évident. Je ne m’inquiète pas de trop parce que si on continue comme on est occupé, ça va aller."