Lessines gagne le derby de P1 à Basècles

En P1, où Péruwelz s’est fait atomiser à Baudour (3-0), le VPC est allé, lui, gagner à Nalinnes (0-3). "Ce n’était pas un match facile , avoue Yves Lefebvre. J’avais peur de la réaction des filles après la défaite contre Baudour. Elles n’ont pas tremblé. Je crois aussi que le retour de Mathilde Geenens a fait du bien. Cette dernière est d’ailleurs rentrée à chaque fin de set en z one quatre et a fait le job."

Dans la même série, l’OTT a perdu face à La Louvière à domicile (1-3). "C’était un très beau match, indique toutefois Laurie Goffette. Luz Van Leyseele, montée au début du deuxième set à la passe, a bien utilisé Léa Derasse en basket et a surtout déstabilisé la réception adverse par une grosse série de services. Avec plus de constance, on revendiquait un point."

Enfin, et toujours au sein de la P1, le derby Basècles-Lessines se sera terminé par la victoire des visiteuses sur un score de 1-3. "On a manqué de niaque, de lucidité et aussi de fraîcheur, regrette Franck Vivier. Et Lessines a été plus collectif." "On a bien tenu en réception avec une Amélie Van Crombrughe super motivée comme libero", admet de son côté Yves Lefebvre.