Il y aura 24 chances de médailles à Tielt

En Flandre occidentale, on va pouvoir retrouver quatre des neuf clubs de Wapi qui auraient pu espérer au moins un qualifié. Mais aussi bien pour Vaniche, Lessines, Ath, Quevaucamps que Dottignies, il n’y a pas eu de miracle même si parfois c’est passé tout près. Par contre, c’est pour le Judo Top Niveau Tournai que la cible a été frappée en plein mille à plusieurs reprises en province liégeoise. Les élèves du président Bernard Tambour ont répondu présent, étant onze à décrocher un podium. Quatre membres du JTN auront très clairement leur mot à dire à Tielt en vue du titre national puisque sacrés au niveau francophone: les U21 Emma Stragier et Amaury Ducoulombier, ainsi que des U18 Ayoub Hamdi et Elena Filipetto. On peut en attendre tout autant de la part de Thibault Debruycker et Euphémie Duquennois, tous deux U18, ainsi que des U21 Orane Duquennois et Ethan Persigand qui n’ont chuté qu’en finale à Herstal, s’emparant de l’argent. Et trois U18 ont pris du bronze: Roman Leclaire, Achille D’Hont et Cléa Latorrata qui voudront faire aussi bien lors du prochain week-end. "Le contingent aurait pu être plus conséquent si Naomie Maes n’avait pas dû déclarer forfait suite à un souci à l’épaule. Dorina Leanza, pourtant favorite pour les lauriers nationaux, ne pourra pas non plus défendre ses chances suite à un problème médical", regrettait la coach Allison Hollevoet.

Au Kano Tournai, on a fait du moitié-moitié: six heureux et six déçus ! Le plus déçu devait être Aleksii Hepayan, champion du Hainaut, qui n’a pas pu défendre ses chances à la suite d’un accident lors d’un match de foot ! Pour Léni Raquet, Lucas Pirlot, Sasha Nys, Louka Vanderkimpen et Timéo Anckaert, il y a eu combat, mais pas de réussite à la clé. La belle moisson de médailles est arrivée suite au bon comportement du reste de la délégation du coach Sabstien Bonte. "Première année U15, Loubna Jahour a gagné ses quatre combats pour remporter le titre. Faute de combattante dans sa catégorie des U18 moins de 40 kg, Rachel Herman a aussi pris l’or. En grande forme, Lorine Ovayolu n’a trébuché qu’en finale sur immobilisation. Autre U18, autre deuxième place avec Abdelilah Jahour qui n’a laissé filer que la finale ! Notre U15 Nikolai Konoplyanyk a été très efficace en début de journée en gagnant deux combats par ippon avant de commettre une erreur en demi-finale mais de se reprendre en finale du bronze. Même métal pour Antoine Bruyère en U18 qui a eu la chance d’être repêché après une mauvaise entame de compétition."

Ils seront cinq dans les rangs de Herseaux à Tielt. Chez les U21, Antoine Van Der Perre et Louny Deraedt remportent tous leurs combats mais ne parviennent pas à s’imposer en finale et terminent à une belle deuxième place. Lola Fache continue, elle, sur sa lancée et s’impose afin de confirmer son statut de favorite. En U18, Hichem Guenfoud remporte ses quatre combats afin de décrocher l’or, oubliant de la sorte ses soucis au genou. Son retour est une excellente chose: revoilà l’un des fers de lance du Kanido en forme ! Et en U15, Ben Drooghaag a pris une belle médaille d’argent.

À Tielt, on retrouvera également deux Brugelettoises du coach Mario Di Loreto. Chloé Cordaro est rentrée d’Herstal avec le bronze autour du cou en U15. Même perf pour Maeva De Blomme en U21 !