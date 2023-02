Béclers B tirera bientôt sa révérence

L’essentiel est assuré

Face à Brunehaut, Anvaing B n’a pas spécialement… brillé. Certes, les hommes de David Vanalderweireldt ont pris les trois points mais leur prestation n’était pas digne de leur classement actuel. "C’était un match pourri de chez pourri. En première période, on est tombé sur une équipe de Brunehaut qui avait la maîtrise du ballon et qui remportait la plupart des duels. C’était un peu mieux à la reprise mais sans pour cela être brillant. Il a fallu un péno sorti de nulle part pour débloquer la situation. Sans cela, je pense que le match se serait fini par un partage. On s’en sort bien dans cette rencontre qui prouve que tous les matches sont à jo uer et que rien ne sera facile. Pour cette fois, on ne retiendra que les trois points."

La tête au tour final

Toujours en P4B, Houtaing est déjà qualifié pour le tour final grâce au gain de la première tranche. Pas question pour autant de se relâcher à quelques matches de la fin de la phase classique. Dimanche, les joueurs de Fred De Vuyst ont pris les trois points face à une belle équipe de Thumaide B qui a défendu crânement sa chance. "En première période, Thumaide a montré plus d’envie sur le terrain en gagnant la plupart de duels. Heureusement, on a réussi à prendre l’avance au quart d’heure. Tout s’est joué à l’heure de jeu avec tout d’abord un bel arrêt de notre gardien de but pour éviter l’égalisation et dans la foulée, notre deuxième but qui leur a coupé les jambes. En deux minutes, le match était plié. Thumaide a continué à bien se battre mais on a su gérer notre victoire. Ces trois points permettent de rester au contact des premières places. On est en confiance mais il y a encore moyen de faire mieux au niveau de l’envie et la présence dans les duels. Si on veut avoir un rôle à jouer au tour final, on devra montrer autre chose", assure le coach.