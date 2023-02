ACRHO: Rémy Lagaé s’est montré le plus rapide à Celles

On a enregistré 259 nouvelles inscriptions. C’est ainsi qu’ils furent 585 à s’élancer, précédés par 5 handisports. À l’arrivée, le tapis a enregistré 580 chronos, contre 554 l’an passé. C’est bien parti pour que la participation suive une courbe ascendante pour les prochaines épreuves. Il faut dire que les conditions de course étaient quasi idéales: une dizaine de degrés et pas de vent ! Chez les dames, Lies Deruddere, comme l’an passé, a été la plus rapide, bouclant la distance en 45.32, soit 4.13 au km. Le podium est complété par Pauline Marchal et Virginie Dujardin, première aînée 1. Le Top 5 est encore composé de Camille Deleruelle et Murielle Dequenne.