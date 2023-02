Valeureux et malheureux, les Sang et Or !

Le chant du cygne

Les intentions étaient bonnes, l’esprit aussi et les leaders se demandaient comment s’en sortir. C’est là qu’on a compris pourquoi les troupes de Terence Jaumain sont en tête (NDLR: plus depuis samedi car Mons, le prochain adversaire de Tournai a atomisé Manage). On ne s’est pas énervé, on a continué à construire avec quelques joueurs qui peuvent allègrement aller voir plus haut – l’on pense tout particulièrement à un Ulens et ses qualités techniques au-dessus de la moyenne. Le chant du cygne pour Tournai viendra justement une minute après le 2-0 et ce coup de patte de génie d’Ulens: "On n’a pourtant pas l’impression que le ballon va très vite, soupirait Destrain.

L’autre tournant survient à la 72e quand Zanzan a la possibilité unique de faire 3-1 mais se heurte à Polain. "Et c’est dommage parce qu’on a fait une bonne première mi-temps avec un but qui nous a fait du bien. Personne n’a vu la différence entre le premier et le septième, relavait Bilal Zanzan. On était bien en place et on se procure encore l’une ou l’autre possibilité en étant très attentifs défensivement. On recommence plein pot, on fait 2-0 et puis au lieu de continuer, on subit les assauts. Les rafales se sont succédé, on était toujours en infériorité numérique au milieu du terrain et on a abusé de longs ballons. Quand on mène 2-0, on doit se dire que l’on a perdu deux points… Avec des nuls, on n’avance pas !"

"Je ressens du dégoût"

Alpha Kaba aussi se désolait: "Mon sentiment après la rencontre ? Du dégoût ! On fait un match complet, on ne lésine pas sur les efforts, on aurait dû en être récompensés avec les trois points. On a beaucoup couru, on a développé quelques belles séquences de jeu. L’arbitrage n’a pas été à la hauteur non plus (NDLR: quelques fautes adverses n’ont pas été sanctionnées alors que les Sang et Or ont pris quatre cartons pour un seul dans le camp d’en face). Je ne m’explique pas qu’à 2-0, on puisse se faire remonter ainsi. C’est le foot…"

Quand on lui demande si les joueurs ne se mettent pas trop de pression une fois qu’ils mènent, le milieu de terrain dégage vigoureusement en touche: "Mais quelle pression ? Il ne peut pas y en avoir quand on gagne ! Notre souci reste toujours le même: un but ne suffit pas, deux non plus. On doit chercher le troisième ou le quatrième et comme on n’est pas tueurs, c’est difficile." Avec les résultats de ce week-end, l’objectif est clair: la cinquième place !