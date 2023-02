Sets: 25-22, 23-25, 22-25, 21-25. Enghien: Walravens, Vanderheyden, Gosselin, Devroede, Scheirlinckx, Dame, Dufour, Roose, Colle, C. Herry, Vanwolleghem, T. Herry, Samper ; coach: Dufour. Don Bosco: Lobo, Droulez, Berton, Vandenbogaerde, Sandron, Wattiez, Debliquy, Dehaese, Anselain, Minet ; coach: Mainil.

Dans ce match qui "sentait le souffre" en raison de son enjeu, c’est Enghien qui prend le meilleur départ. Les bons services de Pierre Walravens face à des Tournaisiens un peu trop nerveux en réception permettent rapidement aux locaux de creuser un premier écart (8-2). Don Bosco ne se décourage pas, stabilise sa réception et passe par le centre avec un certain succès, puis sert beaucoup mieux, pour revenir à 14 partout. Les deux équipes défendent fort bien et commettent moins de fautes, les échanges s’animent et le spectacle est au rendez-vous entre deux équipes qui se tiennent jusqu’à 19-19. Ce sera le moment choisi par le jeune opposite d’Enghien Valentin Devroede pour permettre à son équipe de creuser un petit écart (22-19) qui sera conservé jusqu’à la fin du set remporté sur le score de 25-22.

Le deuxième set commence par un mano a mano (7-7). Puis Don Bosco se fait distancer par des visités mieux organisés (10-7). Son coach, François Mainil fait alors monter Marvin Vandenbogaerde à l’aile. Son entrée au jeu fait en sorte que l’écart s’inverse (10-12). Ensuite, les deux équipes se neutralisent à nouveau (18-18) jusqu'à ce que les Tournaisiens se mettent à mieux servir. Et Don Bosco parvient à s’imposer à la troisième balle de set (23-25). On croit l’équipe visiteuse lancée. C’est tout le contraire qui se produit pourtant au début de la troisième manche. C’est Enghien qui se détache grâce à une nouvelle série de services de Pierre Walravens (9-5) et au jeune Cyril Vanwolleghem en état de grâce à l’attaque comme au bloc (17-9). Mais à la surprise générale, les visiteurs refont vite leur retard à la faveur d’une série fantastique de sept services de Corentin Debliquy (17-17). Celui-ci continue aussi à bien distribuer au centre, où Thomas. Droulez fait tous ses points face à un bloc adverse un peu perdu. Les Enghiennois espèrent un temps profiter des erreurs commises ensuite par Don Bosco, mais Debliquy, au four et au moulin, plie le set sur une attaque (22-25).

Au quatrième set, Enghien sert à nouveau mieux et empêche Don Bosco de continuer à briller au centre, le combat s’équilibrant de la sorte (14-14) jusqu'à ce que le métier des joueurs tournaisiens finisse par payer. Don Bosco prend progressivement l’avantage grâce à quelques balles placées et aux relances de Nicolas Wattiez, bien rentré comme libero. Et les Tournaisiens finissent donc logiquement par s’imposer (21-25).

Malgré la victoire de son équipe, François Mainil, le coach de Don bosco, ne fanfaronnait pas. "Cela a été un match assez serré, donc difficile à maîtriser, soulignait le Tournaisien. On l’a très mal démarré en étant mal placés en défense et pas assez réactifs au filet. J’ai donc dû pas mal modifier la composition de départ avec les risques que cela comporte. C’est pourquoi je suis assez satisfait du fait que les garçons aient à chaque fois bien réagi. Les deux équipes se sont battues à fond et j’ai trouvé notre adversaire encore mieux organisé qu’à l’aller où il nous avait pourtant battus. Mais aujourd’hui j’ai senti que tout le monde était vraiment concerné par les trois points à prendre pour continuer à viser le maintien. Je pense qu’aujourd’hui on a fait un grand pas vers celui-ci. Comme après cette victoire, on est à six points d’Enghien, je suis sûr qu’on jouera dorénavant plus libérés. Et on doit encore rencontrer des équipes contre lesquelles on a déjà pris des points."