Contre une bonne équipe de jeunes qui essaie de bien jouer au foot et ne lâche pas facilement l’affaire, Flobecq marque le seul but de la rencontre sur un penalty converti à la 37e minute par Maquet (1-0), mais joue avec le feu et oublie ensuite de tuer le match et se mettre à l’abri en gaspillant les opportunités.

Isières B – Écaussinnes 3-1

Isières B prend rapidement la direction des opérations mais commence par rater quelques occasions franches avant d’ouvrir la marque à la 3e sur une frappe du gauche de Vanderroost. Bouvry double la mise à la 10e sur un corner repris de la tête. Le portier local est ensuite surpris par un rebond sur un coup franc, ce qui permet aux visiteurs de revenir à 2-1. Les locaux reprennent finalement leur avance avant la pause sur un penalty converti par Nachtergaele. Isières fait tourner son effectif en seconde période et résiste bien aux assauts offensifs d’Écaussinnes.

Wodecq – Enghien B 0-7

Match facile pour le leader enghiennois qui en a profité pour faire tourner son noyau. Weber et Ophals se sont offert un triplé et De Ruyver a également ouvert son compteur.