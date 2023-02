Le début de rencontre est de nouveau contrarié avec un joueur se blessant à l’échauffement du côté local. En toute hâte, il a alors fallu replacer l’équipe sur l’échiquier. Comble de malchance, le tir de Nis qui semblait prendre la bonne direction vient frapper le piquet à la 3e. Durieu est plus précis de l’autre côté et ouvre la marque à la 32e. La reprise est compliquée avec une erreur dans la ligne défensive qui sera à nouveau sanctionnée d’un but pour les visiteurs. Harchies ne trouvera pas les ressources nécessaires pour revenir dans une rencontre très fermée.

AEDEC Hyon – Belœil B 2-0

Une très bonne première période de Belœil qui est bien organisé et dont les pions sont bien disposés sur le terrain. Peu d’occasions cependant si ce n’est ce corner de Maton, pour les locaux, qui va directement se loger dans le but. C’est 1-0 à la pause. Laurent et Ferreira se présenteront face au gardien en seconde période, ce dernier a le dernier mot et garde ses filets inviolés. Le dernier rempart de Belœil doit ensuite sortir sur blessure et c’est un joueur de champ qui va le suppléer. Hyon pousse de plus belle et va toucher la latte à trois reprises avant que Lagoa en arrive finalement à doubler le score. Le sort semble s’acharner sur une lanterne rouge qui voit de plus en plus la possibilité de se sauver s’éloigner semaine après semaine.

Pommerœul – Chièvres 1-0

Une bonne première période de deux formations qui se rendent coup pour coup. Suite à un débordement de Ravicini, Lelieveld trouve l’ouverture peu après la demi-heure. Manno, Tsekouras et Secci auront de belles opportunités de doubler la mise ; ce sera sans vrai succès toutefois. Pommerœul connaît un moment de flottement à la reprise mais se remet ensuite dans la partie. Secci, Manno et Messina vont trouver le gardien sur la route de leurs essais. Les visiteurs continuent à être dangereux et il faut un repli sur la ligne de Ravicini afin d’éviter l’égalisation dans les derniers instants de la partie. Voilà qui vient stopper net le bel élan dans lequel s’étaient engagés les Aviateurs ces dernières semaines.

Vaudignies – Meslin GM 0-2

Peu avant la demi-heure de jeu, les esprits vont s’échauffer et le scénario de la rencontre sera modifié avec une exclusion actée de part et d’autre. Avant ça, les débats étaient partagés avec l’une ou l’autre possibilité en faveur des visiteurs. Il faut attendre la 80e pour voir Delneste ouvrir le score. À l’ultime minute, c’est Durant qui vient asseoir définitivement la victoire de Meslin. Il ne manque pas grand-chose du côté des locaux, l’envie est présente, la transition entre les lignes se montrant toutefois compliquée. Il faudra continuer à se battre. Le calendrier devrait se montrer un peu moins défavorable dans les semaines à venir.