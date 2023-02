P1: une victoire pliée en une demi-heure

Péruwelz continue de vivre une période faste. Il ne lui a fallu qu’une grosse demi-heure de jeu pour sceller le sort de Solre qui concède là sa neuvième défaite d’affilée. Les malheurs des Tuniques Bleues débutent au quart d’heure sur une jolie reprise de volée de Milito à l’entrée du grand rectangle. Treize minutes plus tard, Heddadji récupère un ballon, entre dans le jeu avant d’armer un tir brossé qui achève sa trajectoire dans la lucarne de Bilteryst. Splendide ! On retrouve encore le buteur péruwelzien quatre minutes plus tard lorsqu’il se fait accrocher dans le rectangle local. Il se fait justice face au portier solrézien, mettant ses couleurs à l’abri avant la pause. Malgré quelques incursions locales, Lelièvre n’aura guère de danger à parer. Dans l’autre sens, l’une ou l’autre percée aurait pu alourdir la marque mais le terrain fort compliqué n’aidait pas les techniciens dans la zone de conclusion. D’ailleurs, les vingt dernières minutes du match voyaient les joueurs quelque peu émoussés terminer la partie au plus vite, le suspense étant absent depuis longtemps.