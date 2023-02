Malgré une attaque en forme, la lanterne rouge blatonienne n’a pas eu les ressources suffisantes pour s’emparer d’une victoire qui lui aurait fait un grand bien. Un trou d’air dans le deuxième quart est la cause de cette défaite selon le coach Thibaud Péridaens. "Il nous a manqué trois minutes de jeu en fin de première mi-temps. On n’a pas baissé les bras mais ça n’a pas suffi. Il y a eu des erreurs défensives, Luttre était en grande forme dans ses tirs à distance. On se laissait passer trop facilement dans les duels. Il y a un coup à jouer la semaine prochaine contre Courcelles qui n’est qu’à cinq victoires. Il faudra de l’envie et du jeu collectif pour recoller aux équipes qui précèdent. Notre programme est chargé et il ne faudra pas se manquer contre nos concurrents directs."