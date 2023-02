Les Estaimpuisiens ont une nouvelle fois éclaboussé par leur talent. Jamais inquiétés au marquoir, les Sang et Or ont assuré le show face aux Colfontainois. Tom Charles a inscrit un total de 39 points mais la perf est avant tout collective selon Guillaume Barbieux, son coach. "Tom peut jouer libéré car il est bien entouré. On prend la bonne habitude de bien commencer nos matchs. Nous avons également réussi à les étouffer offensivement en seconde mi-temps avec de la réussite à trois points. Alexis Guyot était bien cadenassé mais a su distribuer le ballon à ses coéquipiers. Ce nouvel average positif face à un candidat aux play-off est important. On sait que nous serons attendus partout où nous allons mais nous jouons sans pression. Je suis déjà satisfait résultats obtenus depuis mon arrivée."