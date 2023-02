Les défaites s’enchaînent pour les Campenaires mais les jeunes se montrent pour se forger une place en vue de la saison prochaine. De plus, l’équipe joue son va-tout pour rester au sein de l’élite provinciale. Le coach stambrugeois retire de la fierté de voir évoluer ses jeunes pousses malgré la défaite. "L’écart est forcé dans les dernières minutes à cause du relâchement. On a bien joué et on peut se sauver en se maintenant à un tel niveau. Il faudra retrouver cette mentalité et cet engagement pour cela. J’ai fait confiance aux jeunes après leur bonne prestation de la semaine passée et elles ont honoré leur convocation. Péronnes a fait appel à un effectif plus large qu’au match aller donc nous n’avons pas à rougir de la défaite." La quatrième victoire de la JS est attendue depuis un mois.