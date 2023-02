P1: Belœil sur une voie royale pour le titre

"Je parle trop ? Si tout allait, je ne dirais rien…"

Le Pays Blanc éprouve aussi des regrets mais ils sont d’un autre ordre. Jacques Depreter a relevé les manquements des siens. "Nous avons perdu deux points. C’est dommage car nous aurions pu réaliser une bonne opération. Mais en P1, bien jouer ne suffit pas. Il faut aussi mettre le pied, se montrer plus hargneux et gérer ses frustrations. On me reproche de trop parler sur le terrain. Si tout se passait bien, je n’aurais rien à dire !", signalait l’entraîneur antoinien.

De l’autre côté du classement, les regrets étaient inutiles à Molenbaix, tant les locaux ont été absents de la rencontre. Erreurs individuelles et pressing adverse ont été néfastes pour les hommes de Frédéric Debaisieux. Antoine Vandenhove ne cherchait pas d’excuse. "Il ne faut pas considérer les absences de Tangle et Rei comme les raisons de notre défaite. Nous nous sommes montrés trop gentils face à des hornutois revanchards et très présents dans les duels. Certes, ce n’était pas du football mais un combat. il constitue un rappel à l’ordre pour la fin de la compétition. C’est notre quatrième défaite et elles ont toutes été concédées à domicile où nous encaissons beaucoup trop de buts."

"Peu importe la manière, tant qu’on poursuive…"

Le malheur des joueurs molenbaisiens fait bien sûr le bonheur des Belœillois. Les Unionistes comptent à présent douze points d’avance. Mais Chemcedine El Araïchi n’est pas prêt à relâcher la pression. "Sur un terrain difficile et face à une équipe bien préparée, nous avons connu quelques complications. Mais le manque de réalisme n’a pas été préjudiciable en fin de compte. Peu importe la manière finalement tant que le processus suit son cours. Et je veux que cela se poursuive. Je savais que Molenbaix aurait des problèmes contre Hornu. Il nous fallait donc remporter ce duel contre Courcelles coûte que coûte."

Excellente journée également pour Péruwelz qui comptabilise à présent sept points d’avance sur ses principaux concurrents en vue d’une place au tour final. Solre n’a rien pu faire pour stopper la marche en avant des gars de la Verte Chasse, comme le souligne le dirigeant Thierry Rosvelds. "Sur un terrain délicat, on ne devait pas trop penser à développer un joli football. L’équipe a donc mis du cœur à l’ouvrage et fait preuve d’un bel enthousiasme. Après de très jolis buts, nous avons pu maîtriser la rencontre à notre guise, ne concédant que très peu d’occasions à l’adversaire. Je pense que nous sommes prêts pour le derby prochain."