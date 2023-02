Menés très rapidement au score, les joueurs d’Aurélien Depretz ont mis un peu de temps à réagir vendredi. Il faut dire qu’un déplacement à la capitale n’est pas toujours une mince affaire. "Les conditions d’avant-match étaient difficiles avec une salle disponible à quelques minutes du coup d’envoi qui ne facilite pas la préparation. On a eu du mal à se mettre en route même si on faisait bien circuler le ballon." Malgré tout, Planque et Echcharoui, à deux reprises, parvenaient à donner l’avance à leurs couleurs pour le retour au vestiaire. À la reprise, les choses se sont enchaînées après le quatrième but inscrit par Ahdach. Le match plié, il ne leur restait plus qu’à finir le boulot, ce que se sont empressés de faire Himpe, Planque et Ahdach. "Grâce à nos rotations à quatre, on a su prendre progressivement le dessus physiquement. Notre quatrième but leur a coupé les jambes car après, on a su dérouler. Malgré tout, je suis étonné de voir que cette équipe soit si mal classée car ça ne jouait pas si mal. Ils méritent mieux que leur mauvaise place au classement", avouait le T2 de Brunehaut.

Redstar Forest –Bon Air Leuze 11-4

À deux reprises, par Barbé et Vallois, les Leuzois ont mené dans le premier quart d’heure mais à chaque fois, ils se sont fait rejoindre par une équipe locale plus entreprenante. En manque de repères, les hommes d’Olivier Lefebvre se sont accrochés jusqu’au repos avant de laisser filer la rencontre. Au final, la défaite est assez cinglante. "Ce n’était pas un bon match de notre part car nous étions souvent mal positionnés dans cette petite salle où nous n’avions pas énormément de repères. Jusqu’au repos, rien n’était joué, il n’y avait qu’un but d’écart. On a dû prendre des risques par la suite en jouant avec un gardien volant mais ça n’a pas donné grand-chose. Il nous a surtout manqué l’envie d’aller au bout de nos efforts. Quand on court après le score, on doit se donner à fond jusqu’au bout et ce n’était pas vraiment le cas pour certains", constatait le coach au terme du match. Espérons que les Leuzois soient en pleine possession de leurs moyens dans le derby qui les opposera à Frasnes vendredi à 20 h 15 à la LeuzArena.