N1: les play-off s’éloignent pour la Squadra

Avec deux goals inscrits rapidement par Zireg et Simoens, les locaux ne pouvaient pas rêver de meilleur départ. Et pourtant, cette entame de rencontre des plus prometteuses n’était que feu de paille car, sans paniquer, les Limbourgeois ont vite fait de profiter des moindres failles pour revenir à leur hauteur. Déjà privés de Morando suspendu et M. Greco absent de la sélection, les hommes de Nicolas Greco devaient rapidement se passer de Ferreira, atteint au niveau de la cheville. Touché aux côtes pour sa part, Adriano Greco s’accrochait pour épauler ses équipiers mais on sentait déjà au quart d’heure que la soirée allait devenir de plus en plus compliquée pour une équipe locale en véritable manque d’inspiration offensive. "À 2-0, on a bien trop reculé dans le jeu, on a fait preuve d’une certaine naïveté sur les buts encaissés. Et puis, après dix minutes de jeu, on était déjà à cinq fautes, ce qui nous mettait dans une situation où on devait défendre différemment."