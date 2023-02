Michel Nsanzé, notre artiste de l’arbitrage, s’en est allé

Sa bicyclette en guise de liberté

Son principal atout sur un terrain: sa faculté à faire passer n’importe quelle décision grâce à sa bonne humeur. Il en était devenu, au fil des saisons, la coqueluche des dirigeants de clubs et des joueurs qui n’hésitaient pas à l’inviter à leur table pour boire un verre à l’issue des matches. Et Michel, c’était aussi une longévité car, à plus de 60 ans, il avait encore le sifflet autour du cou et se déplaçait toujours, pour ses plus petits déplacements, à bicyclette, "une forme de liberté", disait-il.

Tout en jaune, les jours de derby

Homme truculent, Michel avait l’art de manier l’humour… Inconditionnel du Racing de Tournai, il venait habiller tout en jaune les jours de derby face à l’Union ennemie, "ma couleur de peau faisant le reste", s’amusait-il. Il était de ceux qui ont soutenu le club fusionné du FC Tournai et que l’on retrouvait ainsi au stade Varenne.

Aussi président de l’Amicale Africaine à Tournai, Michel Nsanzé n’avait pas que le foot. Mais pour lui, le sport véhiculait tant de valeurs qu’il y accordait une grande importance. De bons souvenirs de cet arbitre si jovial, énormément de footeux en ont dans notre région. Un phénomène ! À sa famille et ses proches, la rédaction de L’Avenir adresse ses condoléances.