Face à Dison, les chiffres étaient bien trop sévères pour les Acrenois...

Malheureusement, le retour du milieu de terrain n’a pas permis à Acren de retrouver la voie du succès. Les Camomilles enchaînent une deuxième défaite après celle survenue chez le leader, Warnant. Face au Stade, les chiffres laissent même penser que les Acrenois ont été (un peu) balayés. Mais cela ne reflète pas vraiment la réalité de la rencontre. "On commence super bien la partie, poursuit Massimo. C’était peut-être notre meilleure entame depuis le début de saison. On marque sur notre première occasion (par Sangaré). Ensuite, Sekou (Koné) frappe le poteau. On a encore quelques opportunités mais il nous manque un petit quelque chose pour finir. On avait tout en main. Puis, on commet une première petite erreur qui se paie cash. Dans la foulée, on prend ce penalty. Pour moi, il n’y avait rien… Je suis juste à côté de la phase quand Bastien Youdjouen tacle. Mais c’est comme cela. Ce 2-1 nous fait mal. On n’a pas gardé la tête assez haute. Cela nous a coûté deux autres buts. On a un peu trop offert à l’adversaire. On en a bien reparlé dans le vestiaire et sur la route du retour".

Malgré la lourdeur de la marque, les Acrenois ont eu le bon goût de ne pas lâcher. Cela aurait presque pu leur sourire.

Un 6 sur 6 recommandé

"À 4-1, on avait deux possibilités. Soit on baissait totalement les bras et on coulait. Soit on décidait de se battre à fond et de tout donner. On a fait le nécessaire. On a continué à y croire. Aussi bien à 4-1 qu’à 5-2". Koné mettra même le 5-3 sur penalty avant de se provoquer une autre belle occasion. Qui sait comment la rencontre aurait tourné s’il l’avait mise. "Malgré la défaite, on a pu parler sereinement dans le vestiaire. Tout n’était pas à jeter. Loin de là. La critique était plutôt positive dans le groupe ".

Au général, les Camomilles reculent un peu et sont onzièmes. Mais dans un classement plus serré que jamais, des victoires contre Solières (16e) et Waremme (17e) seraient les bienvenues. "Ce sont deux matchs importants. Dans le groupe, on vise forcément le 6 sur 6. Car on aime gagner et viser le plus haut possible. Puis, c’est toujours plus amusant à l’entraînement quand il y a des victoires le week-end".