Estaimpuis a longtemps mené au score mais le caractère a fait défaut pour exulter au buzzer final. Les Estaimpuisiennes ont des regrets à avoir car un succès face à Mons aurait permis de créer une distance avec les autres clubs luttant pour le maintien. Ludovic Guyot ne mâchait pas ses mots à l’heure de s’exprimer sur cette courte défaite. "On a tenu tête à nos adversaires jusqu’à trois minutes de la fin. Les filles n’y ont pas assez cru alors qu’elles le devaient. C’était une occasion en or pour gagner face à une équipe mieux classée mais on l’a laissée s’échapper à la suite de pertes de balle en fin de match." Les derbies qui attendent les Sang et Or face au TEF Kain et à l’Essor Templeuve ne seront pas de minces affaires pour retrouver le chemin de la victoire.