Course au tour final: c’est Schaerbeek qui s’illustre !

"Mais il n’y avait qu’une seule équipe présente sur le terrain en première mi-temps. Heureusement pour nous qu’il y avait Charlo qui nous a maintenus dans le match, disait-il. La suite a été un peu plus intéressante et il y avait sans doute la place pour être plus tranchant. Mais on n’a pas réussi à l’être, au contraire de l’adversaire qui a pu compter sur l’état de forme de Mbenti."

L’auteur du seul but de la partie met le Crossing en position de force avec 36 points alors que le Pays Vert en a 34, Tournai 32 et qu’Aische est désormais à 30. Schaerbeek pourrait aussi profiter de la prochaine journée pour refaire une bonne opération: il ira à Gosselies, dernier, tandis qu’Ath recevra Saint-Symphorien, le deuxième, et que Tournai se rendra à Mons, le leader.