Camille Laus est redescendue sur 400 avec succès: record personnel !

En quête d’une qualification pour les championnats d’Europe en salle, les Belgian Cheetahs sont à la chasse aux bons chronos. Et le précédent week-end a répondu aux attentes à ce niveau puisque quatre d’entre elles ont battu leur record personnel. Celle qui a montré l’exemple à suivre est naturellement Camille Laus, en bonne capitaine qu’elle est ! Samedi, sur le tartan de Metz, la Tournaisienne a fait passer sa meilleure référence sur 400 mètres en indoor à 52 secondes et 38 centièmes. Cela représente une amélioration de quelque 13 centièmes sur le chrono établi l’année dernière aux Mondiaux en salle de Belgrade. Mais Camille échoue malgré tout à 18 centièmes du minimum européen. Toutefois, c’est de très bon augure pour notre athlète régionale qui, après s’être testée sur 800 mètres, prouve que le travail de fond effectué lui sert également, comme prévu, sur sa distance de prédilection. Quant à ses coéquipières du relais, à Dortmund, Naomi Van den Broeck s’est imposée en claquant le chrono de 52.58 et un record battu de 53 centièmes. Hanne Claes a terminé juste derrière en 52.78, soit une progression de 19 centièmes. Enfin, dans une autre série, Imke Vervaet a signé un chrono de 53.00.