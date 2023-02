Vainqueur d’Izegem, le troisième classé, l’Estu méritait mieux que des play-down

Alors, certes, l’écart est conséquent par rapport à la sixième place occupée par le club de Courtrai, dernier qualifié pour les play-off pouvant amener à la Beneleague, puisqu’il y a neuf points, mais la jolie victoire de ce samedi soir face à Izegem, le troisième de la classe, doit-elle amener les joueurs de Romain Poix à se dire que leur véritable place n’était peut-être pas celle qui les envoie jouer les play-down pour éviter la relégation ?

"Non, pas de regrets"

On pense que oui, malgré les arguments du coach de l’Estu qui ne partage pas trop notre avis… "S’il y a des regrets par rapport à notre classement à l’issue de la phase classique ? Non, même si l’on aurait pu faire un peu mieux, c’est certain ! Mais pour aller chercher les play-off, il nous a manqué de la constance. Au fil des matches, surtout dernièrement, on a rectifié certaines choses de notre jeu qui posait sérieusement problème comme les plus nombreuses pertes de balle. C’est un point important qu’on a mis du temps à acquérir. Si on l’avait eu plus tôt, peut-être que l’on aurait pu réduire l’écart en termes de points par rapport à la sixième place mais de là à l’occuper, je ne crois pas. Il manque encore une chose qu’on est en train d’emmagasiner, l’expérience !"

L’expérience arrive…

Elle arrive doucement, cette expérience ! La preuve avec ce beau succès contre Izegem… "On jouait un troisième qui devait défendre sa place alors que nous, il n’y avait pas de vrai enjeu comptable, même si la rencontre ne manquait pas d’intérêt puisqu’on souhaitait rester dans la dynamique de succès entamée sept jours plus tôt face à Gand. Tout en voulant aussi satisfaire le public qui est en attente de résultats et de bonnes prestations de notre part."

Si l’ensemble de la première période voyait les équipes rester au coude-à-coude, un passage à vide du côté local permettait à Izegem de filer à 12-16 à la pause. "On prenait trop de buts, on ne défendait pas bien sur leur pivot et ils prenaient des tirs bien trop facilement."

"Enfin, on les gagne !"

L’Estu se servait de la seconde partie du match pour recoller petit à petit. Et à la 50, l’écart n’était plus que d’un but. "On a su mettre en place notre jeu rapide, ça les a fait douter. On s’est accroché avec le score de 30 partout à deux bonnes minutes du terme. On s’est fait peur sur un contre qu’on rate mais derrière, on a bien resserré en défense. À 31-31, il ne restait que 1.15 à jouer. On pose le jeu, je demande un temps mort, on annonce une phase de jeu avec Merlin Rosier qui applique et fait mouche. Izegem a alors une dernière occasion mais tire à côté car, à nouveau, on a bien défendu. C’était un match difficile, engagé, souvent tendu mais on l’a remporté. Plus tôt dans la saison, cela ne tombait jamais en notre faveur. Preuve qu’on progresse !"

Place désormais un week-end de relâche avant le début des play-down que l’Estu Tournai entamera avec trois points au compteur et disputera face à Kraainem, Gand et Merksem.