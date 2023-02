Arbitre: M. Lobet. Carte rouge: 81e Godard (2 jaunes). Cartes jaunes: Obin, Soumah, Youdjouen. Buts: 1re Sangare (0-1), 25e Akdim (1-1), 28e et 42e Legros sur pen. (2-1 et 3-1), 53e Meunier (4-1), 70e Manfredi csc (4-2), 73e Godard (5-2), 79e Kone sur pen. (5-3). Dison: Rico-Garcia, Clerbois (74e Palm), Biondolillo, Mara (86e Leers), Manfredi, Teruel, Demarteau, Meunier, Godard, Akdim (83e Merola), Legros. REAL: Alexandre, Mayele, Youdjouen, Obin, Smars (62e Bourlart), Lutundisa (85e Baelongandi), Di Vita, Sangare, Soumah, Kone, Okitohambe (76e Duyck).

Dison la tient enfin, sa première victoire de l’année ! Les Stadistes couraient après depuis plusieurs semaines déjà et ils l’ont donc finalement concrétisée dimanche contre Acren-Lessines, au terme d’une rencontre qui n’a pas manqué de spectacle.

Pris à froid après trente secondes de jeu par un envoi de Sangare, Rico-Garcia n’avait même pas encore touché le ballon que c’était déjà 0-1. Mais Dison n’a pas paniqué et s’est montré patient pour recoller au score. Déjà au quart d’heure, une énorme frappe de Demarteau aurait pu permettre aux siens d’égaliser, mais son envoi était repoussé par l’équerre. Dans la foulée, la REAL passe à côté du 2-0, la frappe de Kone s’échouant sur le poteau.

C’est grâce à une belle combinaison entre Legros et Akdim que ce dernier plante le 1-1 avant la demi-heure de jeu. Dans la foulée, Legros met aux commandes son équipe, sur penalty, et en remet une couche, d’une superbe reprise de la tête, pour offrir le 3-1 avant le repos.

En seconde période, le festival de buts est loin d’être terminé. Meunier, d’un subtil lobe, donne encore un peu d’air à son équipe (4-1) mais Acren-Lessines n’est pas résigné pour autant. À vingt minutes du terme, sur un centre de Kone, Manfredi trompe son propre gardien pour relancer la partie (4-2). Mais trois minutes plus tard, Arnaud Godard inscrit le 5-2 avant d’être exclu suite à sa deuxième jaune. À dix, Dison tient le coup malgré un penalty transformé par Kone (5-3) mais qui ne changera plus rien.

"Acren avait envie de jouer"

Dison peut souffler et aussi savourer son premier succès en 2023. "Quand on voit le classement, hyper serré de la dixième à la troisième place, c’était bien le match qu’il fallait gagner, commentait l’entraîneur disonais, Christophe Kinet. En plus, c’était un match agréable à regarder pour les supporters, car les deux équipes avaient envie de jouer. Acren n’est pas venu pour fermer et l’on a dû bosser, même à 4-1, pour garder le résultat."

En face, le coach Fabrice Milone n’a pas manqué de souligner la qualité disonaise. "Pour moi, Dison joue deux fois mieux que Warnant (NDLR: le leader) dans la circulation du ballon et l’animation." En référence à la défaite 2-0 subie une semaine plus tôt !