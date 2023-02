R2A: le gros travail défensif a payé pour les Mafflous

Souvent vue comme l’une des plus belles équipes de la division, Aubel avait à cœur de prendre sa revanche sur Maffle qui avait remporté l’aller, un peu à la surprise générale. Cette fois, nos régionaux ont fait parler leur défense pour rendre une excellente copie et compenser les quelques lacunes affichées sur le plan offensif. Au final, Maffle remporte un succès mérité, non sans avoir souffert mais la récompense n’en est que plus belle. "On a mis de l’intensité dans nos actions du début à la fin et en faisant tourner l’effectif. Bj orn Laloy avait manqué le match précédent pour raisons professionnelles mais a livré, ici, une grosse première mi-temps avant de demander à souffler mais j’ai pu compter sur tout le monde " , saluait Patrick Verdun qui a apprécié le rendement offensif de Florent Boudry et Clément Majchrzak. Ce succès permet à Maffle de se relancer dans la course aux play-offs mais Patrick ne s’emballe pas.