Belle entame d’Ellezelles B qui ouvre le score dès la 6e sur une conclusion de Ducarme, avant de tomber dans la facilité et de gaspiller une multitude d’opportunités. Il faut attendre la 50e minute pour ainsi voir Collura tenter sa chance sur un long ballon. Dans la foulée, Rongy revient à 2-1 sur un bel exploit individuel signé Guilbaut. À la 54e, Collura double son compteur sur une solide action collective. Ellezelles tue le match à la 88e sur un tir croisé d’El Alaoui après un slalom depuis le milieu de terrain. Une belle réaction des joueurs locaux au cours de la seconde période.

Risquons-Tout B – Barry 4-0

Le Risquons-Tout B pose bien son jeu au sol en première mi-temps et prend le temps de trouver les solutions face au bloc placé bas de Barry. À la 39e, De Sousa débloque le compteur des locaux en convertissant un péno avant que Dewitte double la mise en reprenant de la tête un centre du piston droit qui est à la récupération d’une remise en touche. Barry presse pour revenir mais les visités laissent passer l’orage avant d’accentuer la marque à l’heure de jeu via Hurel qui déjoue le piège du hors-jeu et fait une belle réalisation du sombrero: joli ! À l’entrée du dernier quart d’heure de la rencontre, le Risquons-Tout fixe les chiffres grâce à un travail d’Herssens qui trouve au second poteau un Dewitte isolé. Barry pousse encore pour sauver l’honneur mais les locaux resserrent bien les lignes et réussissent de la sorte une clean-sheet.

Bléharies B – Wiers B 1-2

Le début de la rencontre est à l’avantage de Wiers qui, après avoir manqué deux occasions très franches, ouvre le score sur une action personnelle signée Huon à la 7e minute. Le jeu va alors s’équilibrer ensuite et Bléharies rétablit la parité sur une frappe de Moreno-Valcke à la 21e. Après la pause, les joueurs locaux subissent la pression des Mauves, avant que le jeu se cantonne plus dans le milieu de terrain. Le temps passe mais Wiers finit par l’emporter en profitant d’un penalty converti à la 80e par Vinchent. Vu la physionomie du match, le nul aurait été un peu plus logique.

Anvaing B – FC Brunehaut 2-0

La première période est plutôt équilibrée même si ce sont les visiteurs qui se montrent les plus volontaires sur le terrain. Après la première mi-temps qui ne restera pas dans les annales du football provincial, les intentions sont meilleures du côté local, même si on est encore assez loin de la perfection. À l’heure de jeu, un penalty venu de nulle part permet à Broquet d’ouvrir la marque. Cette avance est confortée dans les longs arrêts de jeu, à la 97e, par Semet. On se contentera donc de ces trois points précieux du côté local.

Béclers B – Havinnes B 1-2

Malgré de belles occasions signées Degueldre et Lacman et quelques opportunités que s’octroient les visiteurs, le marquoir reste bloqué à zéro pour le retour aux vestiaires du derby entre Béclersiens et Havinnois. Dans le quatrième quart d’heure, le doublé de Duroisin met son équipe dans une situation confortable. Malgré cette période de creux, Béclers parvient à recoller à 1-2 par Degueldre à la 65e d’un joli tir lointain. Cinq minutes plus tard, Havinnes B manque le coche et la transformation d’un penalty. Enfin, on en est à la 95e minute quand les locaux héritent d’une belle balle d’égalisation mais l’envoi de Gillet passe au-dessus de la cible et le score en reste de cette manière à 1-2.

Houtaing – Thumaide B 2-1

Au quart d’heure, Barbieux tente sa chance d’un angle impossible pour l’ouverture du score. Thumaide gagne la bataille du milieu de terrain durant cette première période mais le marquoir n’évolue plus. À l’heure de jeu, Leopardi sauve ses couleurs. C’est le tournant du match car quelques instants plus tard, D’Hautcourt met son équipe à l’abri de toute mauvaise surprise. Thumaide se relance en fin de match par Vianney. Trop tard cependant pour espérer mieux.