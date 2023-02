Début de match idéal pour les locaux qui trouvent l’ouverture dès la 5e par Lauwers. Molenbaix B domine les débats mais sans pour cela porter suffisamment le danger devant la cage de Wattecamps. Après deux tentatives de Cauvin et De Coninck, les visités mettent à profit une mésentente défensive pour doubler la mise par Marlier juste avant le repos. Menés 2-0, les Molenbaisiens tentent le tout pour le tout mais, une nouvelle fois, ils bloquent en zone de finition. À noter l’exclusion stupide de Richard en fin de match qui pénalisera son équipe le week-end prochain à St Jean.

Escanaffles B – Herseaux B 2-0

Les visiteurs prennent le match en main mais se font surprendre à la 10e sur un lobe de Safar, bien lancé par Demeyer. Soudés comme jamais, les hommes de Jordan Dappremée tiennent bon et s’offrent le luxe de doubler la mise à l’heure de jeu par Iacurto de la tête. À 2-0, les locaux ne lâchent et finissent par remporter trois magnifiques points face à Herseaux B, pourtant valeur sûre de la série.

Velaines B – Estaimbourg B 2-2

La première période se joue sous le signe de l’équilibre et il faut patienter jusqu’à la 40e pour voir le remuant Delloye ouvrir la marque. Sur la remise en jeu, Velaines rétablit la parité par Mezani avant le retour au vestiaire. À la reprise, Estaimbourg domine les échanges et reprend logiquement l’avance à un quart d’heure du terme par Devos d’un tir lointain imparable. On pense la cause entendue mais en toute fin de match, les locaux parviendront à arracher un très beau point par Rillaert. Match plaisant.

Rumes LG – Leuze-Lignette 8-2

Menés rapidement suite à un autogoal malheureux, les Rumois réagissent vite par Lemoine et Santy. Par Lasalle, Leuze fait 2-2 et c’est une nouvelle fois Lemoine qui permet à ses couleurs de reprendre les commandes. À noter à la 44e, l’exclusion stupide de Ntumu qui pénalise sa formation juste avant le repos. À la reprise, Leuze essaie de se relancer mais ne peut éviter l’aggravation du score par Simon à l’heure de jeu. Le match est plié et Rumes profite de la dernière demi-heure pour enfoncer le clou par Derruder à deux reprises, Simon et Charlet qui fêtait ainsi de belle façon son retour au sein de l’effectif.

Templeuve B – Montkainoise B 8-1

Une minute de silence est observée en la mémoire de Michel Nsanzé, une figure emblématique de notre arbitrage tournaisien. Dix minutes de jeu suffisent aux joueurs locaux pour plier le match avec deux buts signés Defromont. Ce dernier réalisera même le hat-trick parfait avant la pause. Sur le velours, Templeuve alimente régulièrement le marquoir dans la seconde période de ce derby tournaisien, par Defromont, encore et toujours lui, à trois reprises, Gomree et Surquin. Du côté kainois, c’est Ammar qui s’est chargé de sauver l’honneur des siens.

Brunehaut B – Risquons-Tout 0-12

Un véritable match à sens unique a sanctionné ce duel des extrêmes avec sept buts inscrits en première période par le Risquons-Tout grâce aux contributions de Fleurman, Dewaele (2), Dubrulle (2), Llopis et Guerar. Même scénario après le café chaud avec à la manœuvre Llopis (2), Dubrulle (2) et Dewaele pour clôturer le festival offensif d’un leader qui s’échappe.