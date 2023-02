Bourgeois, à deux reprises, et ensuite Altruy sont les premiers à mettre le feu aux poudres du côté local. C’est toutefois Bourichon qui profite d’un contre afin d’aller ouvrir la marque à la 12e minute. Suite à une erreur défensive, Devos double l’écart à la 26e. C’est 0-2 à la pause ! Chelbi profite d’une perte de balle pour faire 0-3. Bourichon alourdit encore la marque à la 71e. Altruy héritera d’un penalty accordé pour une faute de main et rapprochera les siens à la 80e. Pas assez impliqué, Rongy n’a rien à revendiquer de cette rencontre.

Squadra Mouscron – Béclers 2-1

Une très belle rencontre où Béclers a montré qu’il n’était pas venu pour fermer le jeu. C’est sur un ballon en retrait de Quique que Brouillard va débloquer le compteur à la 35e. À la 43e, K. Chotin est à la réception d’un coup franc et égalise d’un coup de tête victorieux. Les espaces se libèrent après la pause et le jeu s’étiole quelque peu. Keunebrock va trouver la faille d’un envoi des 25 mètres qui fait mouche pour donner la victoire à ses couleurs et récupérer aussi la troisième place en raison du nul d’Ellezelles.

Péruwelz B – Hérinnes 7-2

N’allez pas croire qu’en fonction des chiffres Péruwelz B a effectué une promenade de santé cet après-midi. On n’en menait pas large dans les rangs locaux quand le marquoir indiquait encore 1-2 à la 71e. Alors que Dupire sollicite le gardien visiteur à la 4e, Derrouaz profite du contre pour aller entamer la marque. Suite à un mauvais dégagement en défense, Derrouaz va s’échapper à nouveau et s’en va faire 0-2 à la 23e. Debruxelles et Guelton ont des possibilités pour les locaux. Saval échoue une première fois sur le gardien avant de faire 1-2 à la 45e suite à un penalty accordé pour une faute sur Fostroy. C’est sur un centre de Debruxelles que Saval va égaliser à la 71e. Renard fait 3-2 à la 73e. Dupire alerte Saval pour le 4-2 à la 80e. Saval sert ensuite Knockaert pour le 5-2. Giudice y ira d’un doublé dans les derniers instants et fixera le score à 7-2.

Étoilés Ere B – Ellezelles 2-2

Ellezelles débute mieux la rencontre. Flament, Vanderroost, Schryers mais aussi Neukermans alertent dès lors un T. Spreux attentif entre ses perches. À la 42e, El Hedad trouve Messari qui fait 1-0. Neukermans égalise dès le retour des vestiaires. Notté isole Schryers et c’est 1-2. À la 88e, une touche de Remson est bien exploitée par Vandecasteele qui égalise.

Thumaide – Bléharies 0-2

Une victoire entièrement méritée des visiteurs tant les locaux furent amorphes et absents dans les duels. Un envoi de Marghem va toucher le poteau en début de partie, ce sera cependant 0-0 à la pause. C’est sur un centre de Renard que Marghem va trouver l’ouverture. C’est ensuite une tête repoussée par le gardien qui arrive chez Ponteville qui termine l’action d’un envoi dans le plafond du but.

Pays Vert B – FC Tournai B 2-3

Quinze jours avant les équipes A prestant en nationale, ce sont les "bis" du Pays Vert et du RFCT qui se rencontraient. Et sur un contre rondement mené, Duprez s’enfuit pour ouvrir la marque dès la 9e en faveur des visiteurs. Fontaine va égaliser via un penalty accordé pour une faute sur sa personne. Fievez voit ensuite son envoi venir percuter la latte. Tournai B procédant par contres verra Brunclair réussir le 1-2 à la 40e. L’arbitre tombe malade durant la pause et c’est un joueur du banc local qui va le suppléer à la satisfaction générale. Les locaux vont à nouveau égaliser en seconde période et de nouveau suite à un penalty transformé cette fois par Sluys. Vanderzwalmen rate le 3-2 en trouvant le poteau alors que Brunclair est plus précis dans sa tentative et fait ainsi tomber la victoire dans les rangs visiteurs à la 87e.

Havinnes – Escanaffles 2-1

Le ballon de la rencontre est offert par les Matériaux Hubaut d’Havinnes. Une rencontre qui sera fort disputée, les deux formations se montrant sérieuses et consistantes dans la production du jeu. C’est toutefois 0-0 à la pause. Après un premier but annulé pour hors-jeu, Escanaffles fait 0-1 à la 75e par Seghers. Suite à une faute sur Drouillon, Seignez égalise sur penalty à la 78e. À la 85e, la rencontre est arrêtée suite à un nouveau but annulé en faveur des Sucriers. À la 87e minute, Drouillon va trouver les ressources nécessaires afin de faire 2-1.

Esplechin – Luingne B 2-0

Sans Vroman, le gardien visiteur, le score aurait pu être bien plus lourd et on a assisté à l’une des meilleurs rencontres disputées par le leader cette saison et ce face à une excellente et très jeune équipe de Luingne B. À la 10e, Craeye est au pressing et trouve Dubois qui déflore la marque de la tête (1-0). À la 28e, un centre-tir de Craeye fait mouche et ce sera 2-0, score à la pause. Luingne va toucher la latte en cours de seconde mi-temps et devra se méfier jusqu’à la fin des réactions des locaux apportant à chaque contre le danger devant leur domaine, mais le score n’évoluera plus.