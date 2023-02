On ne va pas affirmer que tout était dit après huit minutes et le petit lob gagnant de Yakassongo mis sur orbite par Nzolele mais presque car le match a manqué des deux côtés de justesse technique et… d’occasions ! "On n’est pas assez réaliste, c’est ce qui nous manque le plus. Je n’ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs si ce n’est le but pris. On a fait jeu égal avec Isières. J’avais demandé de ne pas y aller la fleur au fusil mais d’assurer nos arrières. Je crois qu’on va se faire peur jusqu’au bout", constatait Alain Sterckx. Une claquette de Peremans sur la tête de Moreau, une sortie de Van Nieuwenhuyze dans les pieds de Rasson animent le premier quart d’heure, avant que Diatta ne rate un but facile de la tête et Paelinck un autre du pied, bottant à côté alors qu’il avait contourné Peremans. Des escarmouches après la pause, dont la plus franche pour Isières à la 90e lorsque Peremans claque un tir de Denis. "Ne pas inscrire ce second but libérateur a été notre seul tort, glissait Johan Devos. Pour le reste, on a plutôt bien contrôlé les opérations dans un match piège. Biévène restait sur cinq défaites alors que nous avons disputé trois matchs en huit jours en laissant beaucoup d’influx."

Estaimbourg – REAL B 2-1

Oliveira sauve les meubles dès l’entame du match, repoussant un tir en corner après une erreur individuelle de son défenseur. Le RACE se procure des opportunités mais Oliveira doit intervenir une seconde fois sur une reprise de la tête autour de la 30e. "Estaimbourg aurait dû recevoir un penalty pour une faute indiscutable sur Clément, explique l’ancien trésorier des Verts, Philippe Basilière. Les corners s’enchaînent sans résultat jusqu’à la mi-temps. Finalement Taquet fait trembler les filets sur une passe lumineuse de Dubrulle." Au retour des vestiaires, la REAL égalise via Görtz qui reprend de la tête un centre de Ghisbain. Juste après, une tête victorieuse de Nkaji est sanctionnée d’un hors-jeu. À la 75e, un nouveau péno aurait pu être accordé aux locaux pour une faute sur Clément. Quelques minutes plus tard, Taquet s’empare d’un long ballon de Morel et fait 2-1 dans un angle fermé. Fuka et Borremans ont bien une opportunité chacun mais Estaimbourg l’emporte.

Montkainoise – Anvaing 1-2

Les troupes kainoises ont beau avoir fourni une prestation trois étoiles, elles repartent bredouilles de leur base. "Après 15 minutes, le score aurait pu être de 3-0. On était au-dessus dans tous les secteurs. On se procure trois face-à-face, on tape deux fois la latte et une fois le poteau. Mais un manque d’expérience et notre manque de réalisme nous auront coûté cher… Mon homologue est même venu s’excuser pour la victoire, mais on repart avec zéro point dans la besace", regrette Fabrice Leleu. Kain prend les devants après une faute de main adverse qui lui donne un penalty, converti par Chamart. "On pense que le plus dur est fait, on tient la baraque mais Anvaing nous a bousculés." Timmerman égalise sur un corner repoussé plusieurs fois. En fin de match, Bruyneel récupère le mauvais dégagement du gardien et fait l’assist pour Coppin.

Pays Blanc B – Hensies 6-2

Après 50… secondes, une erreur de marquage sur corner permet à Roland de faire 0-1. Mais les visités ont le match en main et font très bien circuler le cuir. L’égalisation ne tarde pas et Filmotte convertit un coup-franc de Rjillo. En seconde mi-temps, on prend les mêmes et on recommence ! Sur un nouveau coup-franc, Rjillo est à l’assist pour Filmotte. Le Pays Blanc joue sans pression et Delannoy réalise un coup du chapeau, entrecoupé de l’exclusion de Stevens pour une seconde jaune et la réduction de la marque par Declerck. En toute fin de match, Dumoulin se retrouve en un contre un après une contre-attaque et glisse astucieusement pour Bausier: 6-2.

Enghien – Templeuve 1-0

Dans un match équilibré, fair-play et très bien arbitré, ce sont les Enghiennois qui l’ont emporté. "Un nul aurait pu être logique, mais notre victoire l’est également. La pièce est cette fois tombée de notre côté, au vu de notre défaite dans les derniers instants au match aller", explique Bernard Lénelle. Enghien ouvre la marque après une vingtaine de minutes sur une belle reconversion. Staessens trouve Deotto avant que Deme ne conclue l’action. Les locaux font le dos rond et loupent deux belles occasions de tuer le match. "Dans une deuxième période équilibrée, Templeuve a procédé par longs ballons mais s’est cassé les dents sur notre défense."

Wiers – Néchin 1-1

"Sur l’ensemble, c’est un point mérité ; on s’est bien battu", abonde Bryan Losterman. Wiers a un temps fort durant le premier quart d’heure, mais sera mis petit à petit en difficultés physiques par Néchin qui émerge en fin de match. "C’est une équipe avec beaucoup d’expérience, de l’impact physique, de la roublardise et qui lâche peu de points". Lecoustre a une belle possibilité mais elle échoue à quelques centimètres du poteau. Néchin hérite d’un péno justifié et transformé par L. Vanleynseele. Mais les visiteurs devront se satisfaire du nul suite à une frappe lointaine et croisée de Guillaume qui termine sa course dans la lucarne.

Herseaux – Obigies 2-2

"Une mi-temps chacun pour un nul qui n’arrange personne, lance Julien Deconinck. Durant le premier acte, même si on n’a pas été mauvais, Obigies a été un peu plus conquérant, était en place, nous a bousculés." Un ballon perdu par la défense herseautoise est très vite joué par les Obigeois, Baudry concluant en première intention. Herseaux obtient un penalty, mais Rubrecht se détend et arrête la frappe au ras du poteau de Debailleul. En fin de première période, Obigies double la mise sur un coup-franc anodin. Il est puissamment tiré par Hovine et fait un rebond devant Boyard qui a la vue masquée. "On aurait pu être assommé, mais comme depuis janvier, l’équipe ne s’énerve pas", précise le T1 local pour expliquer le retour des siens. Marti, isolé, réduit la marque sur une belle phase avant que Mezzina, très remuant, ne recolle au score. L’attaquant héritant du ballon après un jeu en triangle et se jouant de son défenseur. Rubrecht sera encore l’auteur d’arrêts dans un match de niveau de haut de tableau.

RUS Tournai – Étoilés Ere 1-3

Après une première mi-temps disputée, les équipes retournent au vestiaire sur le score de 1-1. L’Union ouvre la marque à la 40e suite à une erreur individuelle, via Njoya. Mais les Étoilés répondent du tac au tac via Ghiselin qui surgit depuis la deuxième ligne au second poteau pour reprendre un centre d’Ergo. "Cette égalisation nous a bien soulagés. J’avais donné comme consigne d’aller les chercher haut mais ça a été poussif, on s’est mis à leur rythme au lieu de jouer au nôtre", détaille Julien Collie. À la 55e, après un corner repoussé, Ghiselin fait mouche grâce à sa frappe en un temps à l’entrée du rectangle. Plume ne finalise pas un face-à-face pour donner une avance plus confortable à son équipe. Senesael reçoit une rouge à 20 minutes de la fin pour une obstruction. Ere se crée plusieurs autres opportunités. À la 92e, Plume récupère le ballon au milieu de terrain et s’en va marquer le but de la délivrance. "La victoire fait du bien. On peut doucement commencer à parler de mission sauvetage réussie. Et en plus, on commence la tranche par une victoire.", sourit Julien Collie.