Face à la lanterne rouge, Moen a fait l’essentiel en plantant trois buts durant la première demi-heure ! À dix minutes de la pause, Stellamans profite de la nonchalance locale pour réduire l’écart. Étonnamment, les Jaunes se mettent à paniquer et passent tout près du 3-2. La pause permet à G. Vandenbulcke de resserrer les boulons et Moen n’est plus inquiété. "Si Jabbeke fait 3-2, nous aurions vu une autre rencontre, reconnaissait le T1 local. Je ne comprends pas ce moment de panique, mais l’essentiel était de l’emporter. Cela nous permet de mettre Veurne à dix points. Nous jouerons désormais le Racing de Lauwe dans 15 jours et ce sera un nouveau match à six points."

Dottignies – Zwevegem 2-0

Dottignies aura finalement peu été mis en difficulté durant ce choc. Il faut dire que les locaux débutent la rencontre de la meilleure des façons en faisant la différence après quatre minutes de jeu. Dominants, ils répondent présents dans tous les duels et posent leur jeu. Mais malgré cette domination, les Jaune et Bleu ont dû attendre l’heure de jeu pour se mettre définitivement à l’abri, via Guenoune. "Le gros match livré par mon équipe me fait vraiment très plaisir, souriait Pascal De Vreese. D’autant plus qu’il manquait cinq joueurs ! Cela prouve la qualité de mon noyau. Zwevegem nous avait posé de gros problème à l’aller et nous avons su les priver de ballon."

Ploegsteert – Proven 2-1

Équilibré, le premier acte se termine logiquement sur le score de 0-0. Après les citrons, Attout met les locaux aux commandes, mais Cloet fait 1-1 dix minutes plus tard. Serrée, la partie tourne définitivement à l’avantage de Ploegsteertois lorsqu’Attout fait 2-1 à la 80e. À noter que la partie aura duré plus de 100 minutes, le portier local ayant eu besoin de soins. Avec ce succès, Ploegsteert signe un joli 16 sur 18 et revient à hauteur de Dixmude à la cinquième place.

Hooglede – Jespo Comines 4-1

Peu à leur affaire, les visiteurs sont rapidement mis sous pression par les leaders et la défense craque une première fois au quart d’heure. Malgré d’autres possibilités, les locaux ne font pas le break et tout reste donc possible en seconde période. Trop discrets, les Cominois ont les jambes coupées lorsque Dujardin et Deckmyn plantent deux roses en deux minutes. Hooglede fera encore 4-0, avant que Vanhaverbeke ne sauve l’honneur. "Hooglede a 15 points d’avance sur nous, et ce n’est pas un hasard. Meilleurs dans tous les secteurs, nos hôtes ne nous ont rien laissé, confiait M. Dejonckeere. Dommage que nous soyons passés à côté de notre rencontre car ce sont ce genre de match que nous avons de jouer."

Boezinge B – Houthem 2-2

Dominés dès l’entame du match, les visiteurs ouvrent le score à la 15e contre le cours du jeu. Rebelotte à trois minutes de la pause, lorsque Lamoot double le score sur coup-franc. Bien payés, les hommes de T. Magry vont vite déchanter. Dès la sortie des vestiaires, Allaeys réduit le score, ce qui donne un nouveau souffle aux locaux. Meilleurs dans la maîtrise du ballon, les Oranges recollent au score à 20 minutes du terme, à nouveau sur coup-franc. Le score ne bougera plus malgré les dernières offensives flandriennes. "Au vu de la physionomie, on repart avec un bon point, disait Thomas Magry. En menant 0-2, nous pouvions espérer plus, mais cela n’aurait pas été logique, tant Boezinge nous a mis en difficulté. S’il est toujours dommage de galvauder un double avantage, ce nul prouve que l’équipe est dans le bon."