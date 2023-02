P1: le jour sans de Molenbaix profite à Hornu

On ne sait si les absences de Tangle et Rei ont pesé sur la défense de Molenbaixmais ce qui est sûr, c’est que les erreurs individuelles ont compté en début de rencontre. Le temps de trouver ses marques, la défense commettait deux erreurs: George hésitait et glissait devant Desomberg, lequel profitait encore d’une mésentente entre Vandenhove et Fiston pour doubler la mise après onze petites minutes de jeu. On ne reconnaissait pas Molenbaix, incapable de construire face à des adversaires très présents dans les duels. Sylla, Petit, Dezitter, Coqu n’obtenaient que des demi-occasions, et toutes improductives. Le cinquième quart d’heure venait de débuter lorsque Mehamdia réussissait un corner rentrant via le second poteau. C’en était déjà fini des espoirs locaux, la manière n’étant toujours pas au rendez-vous. Dezitter et Petit, sur un heading seul face à Akou Buffon, ne réduisaient pas la marque. Pas plus que Vincent contré dans le rectangle. Un très petit jour des dauphins de Belœil.