Mouscron maître de son sujet louviérois

Lorsqu’après six minutes de jeu, Donche et Huart s’échangeaient "quelques politesses" sous l’eau, ce qui amenait les arbitres à les exclure de façon définitive – "Des joueurs qui font tout sauf jouer au polo, ça n’a pas leur place dans un bassin", se justifiait M. Cornez – avec dans la foulée la réduction du score à 4-3 par les visiteurs, on a cru que le duel au sommet allait bien être celui qui avait été annoncé. Mouscron se privait en effet d’un de ses meilleurs nageurs, et La Louvière de son élément le plus expérimenté. La suite a toutefois démontré que, cette saison, quand Mouscron joue à son véritable niveau, il est au-dessus de la mêlée. Collectivement bien sûr, mais aussi individuellement. "Dans le but, Tom a été phénoménal. Buteur à cinq reprises, Rosty a été époustouflant ; l’âge n’a pas d’emprise sur lui ! Nathan a aussi été excellent en apportant sa fraîcheur. On a là, le mélange parfait entre jeunesse et expérience. Et puis le retour à 100% d’Alex apporte la stabilité", notait Gabo Gallovich, le coach du RDM.

"Mouscron plus fort"

Face à cette armada que complètent les Croquet, Zaoui, Labreg et autre Roussel, on a vu les Loups tenir bon un demi-match. Leemans sauvait ainsi les meubles en fin de premier thème, répondant aux buts de Labreg et Croquet (2-1). Les troupes de Kevin Chavepeyer étaient encore là au changement de côtés (5-3), Godeau et Matthys se chargeant de répondre à Naumchyk et Quoirez. "Tout s’est ensuite écroulé, relevait l’entraîneur des Louviérois. On n’a plus tenu la comparaison, manquant de réussite et de lucidité. On était venu pour confirmer que le nul décroché à l’aller n’était pas dû au hasard. Mais Mouscron a montré qu’il était plus fort ce samedi."

"Beaucoup de respect"

Les Dauphins l’ont fait après la pause. Si Szilvasan pensait relançait le suspense à 6-4, Quoirez, Labreg et Naumchyk recadraient très vite les choses (9-4). Aidés, il est vrai, par un Magagnin qui se montrait fébrile à trois reprises, alors que, jusque-là, le dernier rempart louviérois s’était montré à la hauteur de la prestation cinq étoiles de son homologue mouscronnois Lepoint.

La dernière période était celle de Grman qui montrait à tous que ses pépins physiques sont derrière lui. Son doublé permettait aux siens de creuser l’écart à plus huit ! "Ça aurait pu être plus conséquent. On leur donne un peu les deux derniers buts. Mais retenons notre solide prestation, même si le début n’a pas été celui qu’on souhaitait, les deux équipes faisant sans doute preuve d’un trop grand respect l’une envers l’autre, nous commentait Alex. Mais avec l’aide de notre public (NDLR: pleins à craquer, les gradins ; top !) , on a montré qu’à la maison, on est très fort. Dès que l’on joue notre jeu, il est difficile de nous arrêter. Après le 9-9 de l’aller, on voulait marquer notre territoire. Défensivement, on fait très bien le job. Il reste l’attaque, secteur où on a encore un peu trop gâché."

"Plus que jamais favori"

Remarque aussi faite par son coach: le célèbre perfectionnisme du Hurlu ! Que Nathan Quoirez, jeunesse oblige, zappait plus volontiers: "Match parfait ? Ça n’existe pas mais on n’en est sûrement pas loin. Il y avait tous les ingrédients de la belle victoire: des supporters en forme, des joueurs tout aussi en forme et de grosses individualités au service du collectif ! On sait désormais qu’on nous considérera comme le seul et unique favori pour le titre. Il y aura encore plus de pression ! À nous de maintenir l’écart sur la concurrence, voire l’accentuer, d’ici la fin de la phase classique. Il reste cinq rencontres, dont trois gros face à Malines, Anvers et Tournai (NDLR: le derby se joue ce jeudi) . Puis, les play-off ! Rien n’est fait !" Et Alex Grman de confirmer les propos de son équipier: "L’an passé, on aurait dû être champion si on écoutait les autres, et on s’est planté à Malines. Plus que jamais, l’adversaire principal du RDM est le RDM. Restons humbles !"