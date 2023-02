Le Pays Vert réalise la mauvaise opération

Après trois victoires de rang et un jeu plaisant à voir la plupart du temps, la formation du Pays Vert pouvait se présenter logiquement dans la capitale avec confiance. Il va toutefois sans dire que son staff technique avait pris soin d’avertir les joueurs que rien ne serait facile chez un adversaire de Schaerbeek qui, situé non lui d’eux au classement, avait bien envie d’effacer le revers subi au match aller.

Avec un seul point d’écart entre les deux équipes, celle qui l’emportait prenait ainsi une option sur l’autre dimanche, soit en creusant l’écart soit en passant au-dessus. Et finalement, le destin a penché pour la deuxième option, le Crossing l’emportant d’un unique but et venant dès lors reprendre le dernier siège du Top 5.

La partie a d’ailleurs mal débuté pour les visiteurs. Après seulement cinq petites minutes de jeu, l’équipe a dû se passer d’Eckhaut, qui avait été promu capitaine pour l’occasion et devait sortit sur blessure. Situation qui a compliqué un peu la tache du Pays Vert tout en le déstabilisant. Il se laissait ainsi dominer par un Crossing structuré offensivement. Les occasions se sont d’ailleurs enchaînées au fil de la première période, avec plusieurs face-à-face entre le meneur bruxellois Mbenti et le gardien hennuyer, sans pour autant trouver le chemin des filets. La rencontre s’est équilibrée au cours de la seconde période. Le Pays Vert a en effet tenté des offensives via quelques couloirs laissés sans véritable surveillance par les défenseurs bruxellois, sans pour autant être dangereux.

"On n’était pas là"

Mais après avoir tenu 80 minutes, le Pays Vert cédait lorsque Mbenti finissait par ouvrir la marque, inscrire le seul but de la rencontre et priver le Pays Vert des trois points.

Une défaite qui n’arrange pas les affaires du T1 David Bourlard, tout en admettant malgré tout que l’équipe n’avait pas grand-chose à revendiquer. "Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain, surtout en première période. Mon gardien nous a sauvés à plusieurs reprises. On n’était pas là ce dimanche, on n’a pas répondu présent, ni dans les duels, ni dans notre organisation habituelle… Il faut dire que l’animation offensive de Schaerbeek nous a fait beaucoup de mal. Ça aurait été super si on avait pu garder le zéro derrière. Mais compte tenu des circonstances de la rencontre, ça aurait été exceptionnel."