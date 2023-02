L’ASTE Kain peut s’en mordre les doigts

Kain a montré deux visages diamétralement opposés lors de cette rencontre. Appliqués et efficaces en première mi-temps, les Kainois sont pourtant menés au premier quart (20-23) mais ne tardent pas à accroître la pression autour de la zone de Belleflamme.

Un Voiturier particulièrement adroit aux shoots montre la voie à suivre à ses coéquipiers qui s’envolent avant la pause (49-36). Sans raison apparente, les garçons de l’ASTEK perdent totalement leur jeu au cours du troisième quart-temps. Une fébrilité qui leur coûte de nombreuses pertes de balle permettant aux visiteurs de redevenir menaçants au marquoir (65-63). Le ressort est cassé chez les joueurs de Mathieu Bocquet, la confiance a changé de camp et Belleflamme reprend le lead après un étouffant coude-à-coude. La dernière possession kainoise est infructueuse et le buzzer sonne le glas pour des locaux qui ne pouvaient s’en prendre qu’à eux-mêmes.

Les mines étaient déconfites à l’issue de la partie. À l’image de tous ses coéquipiers, Engulu-Anzela faisait le constat de la mauvaise opération. "On a clairement manqué de concentration. En défense, on pouvait faire mieux ! C’est surtout cela qu’il faut regretter même si Belleflamme a été en réussite aux shoots et dans les décisions arbitrales. Il faudra continuer à se donner à fond pour qu’on se démarque grâce à notre envie dans cette série", disait le Kainois.

Son coach Mathieu Bocquet tenait globalement le même discours: "On perd le rythme alors que nous avions le match en mains et nous commettons de mauvais choix en possession, déplore l’entraîneur français. Nous avons été trop permissifs défensivement, surtout dans le troisième quart. Les fautes concédées ont fait le reste. Les mêmes erreurs se répètent malgré nos efforts délivrés en début de match. Nous n’avons pas eu un arbitrage favorable non plus. Il faut continuer à travailler pour être plus constants. Il ne faudra pas lever le pied dans notre série, car il y a encore des victoires à aller chercher."

Viser les play-off paraît toutefois de plus en plus utopique pour les Kainois mais l’équipe devra désormais regoûter à la victoire pour ne pas dégringoler au classement. Une victoire à Tilff samedi prochain serait ainsi la bienvenue. Cependant, il ne serait pas étonnant que certains jeunes éléments puissent prêter main-forte à l’équipe B dans son match crucial face à Ressaix.