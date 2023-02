La bouteille tournaisienne à moitié vide ou pleine ? J’arrête de boire !

Pas de Holuigue malade ni d’Ivanof blessé au genou lors du dernier entraînement. Jérémy Descarpentries est donc contraint de s’adapter… une nouvelle fois. Piéraert à gauche, Brouckaert au centre et Dassonville back droit ; Van Wynsberghe joue sur le flanc droit et Destrain de retour accompagne Lekehal devant.

Les Tournaisiens à la chasse au succès contre une équipe du top cinq sont condamnés à l’exploit pour ne pas être éjectés du wagon occupés par les prétendants au tour final. Ils entament la partie parfaitement, avec Calon adressant un centre caviar à Kaba qui le déguste illico après dix minutes ! Un coup franc de Brouckaert flirte avec la lucarne huit minutes plus tard: les Sang et Or sont vraiment bien dans leur match. Un centre de Zanzan est dégagé, un envoi de Calon file à côté. Pourtant, Saint Symphorien commence à prendre le jeu à son compte et un tir d’Ulens après un dégagement plein axe de la défense tournaisienne file juste au-dessus tout comme la reprise de la tête de Kaba sur un corner de Calon à quatre minutes de la pause. Une faute de Brouckaert sur Kwembeke amène un coup franc dangereux que Soares brosse sur le dessus de la transversale !

À peine remontés sur la pelouse, les Sang et Or réussissent à doubler la marque sur une superbe passe en profondeur de Bellia qui lance Destrain. Et "Malo" prend Meurant de vitesse avant de placer dans le but. On croit Tournai sur le velours mais une petite minute plus tard, Ulens se retourne et décoche une formidable frappe des 25 mètres.

Commence alors un sacré jeu du chat et de la souris: Saint Symphorien pousse et Tournai résiste. Brouckaert sauve sur la ligne un obus d’Ulens. Zanzan lancé en profondeur a l’occasion unique de rassurer les siens mais son envoi est dévié par le gardien !

À la 79e, Tournai craquera: Strobbe lance Maocha qui réussit à égaliser. Malgré leur très bon match, on en vient à craindre pour les Sang et or qu’ils ne perdent tout. Gianquinto sort devant Mokhefi à deux minutes du terme mais on se demande encore comment Maocha qui avait enfourché son cheval ne réussit pas à battre Gianquinto sorti à sa rencontre. Une petite pichenette aurait suffi pour surmonter Antoine mais l’attaquant symphorinois expédie le cuir à côté. Remercions la taupe qui a sans doute passé le museau pour expédier le ballon à côté. La parité est au final le reflet de la logique…

Quand Malory Destrain a inscrit le second but en tout début de seconde période, les supporters tournaisiens avaient les mirettes qui faisaient roue libre… Elles se sont vite stabilisées soixante secondes plus tard avec la réduction du score par ce diable de Baptiste Ulens qui a fait mal aux Sang et Or durant tout le match. "On fait le plus dur avant la pause en ouvrant le score, dommage de ne pas avoir inscrit un second but immédiatement. Partie remise puisque cette joie échoit au retour des vestiaires. Hélas, la réduction immédiate du score a do nné un regain d’énergie à Saint Symphorien qui nous a fait souffrir ensuite. C’est une très belle équipe, techniquement, dans l’intelligence de jeu. Pourtant, on a eu la possibilité de l’emporter. Saint Symphorien a eu des occasions, aurait pu l’emporter dans les arrêts de jeu, on doit se dire que c’est un très bon point au terme d’un beau match ce foot, analysait Jérémy Descarpentries. L’idéal aurait été de gagner mais quand on prend l’égalisation de cette façon, c’est difficile. Ce n’est pas la première fois qu’on se fait rejoindre ainsi. Je ne sais pas si les joueurs ont peur de perdre l’acquis et reculent."

Malory Destrain, l’auteur du deuxième but, n’avait pas le même avis: "Par rapport au scénario, on peut être déçu. On mène 2-0, l'arbitre ne nous a pas aidés, on concède l’égalisation en fin de partie, c’est toujours comme ça à Tournai ! On fait le job, le plus dur. Il suffit d’une erreur individuelle pour ruiner les efforts." Cependant, il savourait cependant: "Les courses dans le dos de la défense, j’aime ! Cette fois, je réussis à être décisif. J’espère qu’on ne fera pas la mauvaise opération du week-end."