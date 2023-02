Enghien a bien son sort entre les mains

Samedi, c’est un gymnase plein à craquer qui recevait l’affiche du week-end. Si les locaux étaient privés de Mahieu et de Trovato, les Enghiennois retrouvaient, eux, un effectif au grand complet au bon moment et pouvaient s’appuyer sur un public venu en nombre pour les supporter. "Il faut féliciter le comité qui a mobilisé tout le monde et créé un événement Facebook pour l’occasion. Nous espérions avoir cent supporters et on s’est vraiment senti comme si on jouait à domicile", soulignait Laurent Wilmus à l’issue d’une belle rencontre que ses joueurs ont parfaitement gérée.

Si la première période est relativement équilibrée, ce sont plus souvent les Enghiennois qui mènent à la marque. Collectivement, les deux équipes se rendent coup pour coup et assurent le spectacle. Quand les visiteurs passent en zone, Stambruges se montre incapable de riposter et la réussite à distance est bien trop insuffisante pour prétendre à la victoire. "Même si nous avons essentiellement tourné à huit ou neuf, les rotations ont été précieuses pour faire souffler tout le monde. Nous avions préparé ce match en sachant qu’en face, un gars comme Colin Besserer est capable de faire très mal à tout moment", continuait le coach enghiennois dont les propos étaient bien relayés par Dennis Godin, auteur d’une très belle prestation: "On garde en tête le début de match catastrophique à la Fraternité qui nous a coûté la victoire et nous savions qu’il fallait jouer quarante minutes à bloc pour faire la différence, ce que nous avons très bien fait. On a désormais notre sort entre les mains mais on doit se remettre au travail pour préparer le match de samedi contre Wasmuël. Nous serons attendus chaque semaine mais on espère bien évidemment pouvoir finir la saison au grand complet, ce qui est une chose indispensable pour rester performant."

Dans les rangs des battus, Colin Besserer était déçu malgré une bonne prestation personnelle: "Nous n’avons pas su mettre l’intensité nécessaire et avons été mangés au rebond offensif. Cette défaite n’est évidemment pas catastrophique puisque nous ne revendiquions rien en début de saison et qu’on joue avant tout pour se faire plaisir."

Olivier Detrain abondait dans le même sens: "Il n’y a pas péril en la demeure pour nous malgré cette défaite. On va tout simplement se remettre à l’ouvrage car le championnat est encore long et beaucoup de choses peuvent encore se produire."