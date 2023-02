Un Qualif hivernal du Pétanque Club Lessines de classe internationale

Le coach des stars

Sur les pistes, du beau monde et une triplette juste exceptionnelle: Greg Berteaux, grand spécialiste des qualifs et grands prix, Jeremy Pardoen, champion du monde junior et médaille de bronze avec l’équipe belge aux championnats du monde à Madagascar. Avec eux, la star des stars, le Français David Le Dantec. Deux fois champion du monde avec les deux grands Philippe, Quintais et Suchaud. Cinq Coupes de France et deux d’Europe avec le club de Metz. En 2022, la consécration, il devient le responsable des meilleurs joueurs français en compétitions méditerranéenne, européenne et mondiale.

Et bien sûr, le public n’a d’yeux que pour eux et les joueurs craignent de tomber dans leur poule, la 4. Deux équipes lessinoises les y rejoignent et un team "Masice Ravel". Igor Gosselin, Vincent Verset et Fabrice Ausper s’inclinent face à Le Dantec sur le terrain 3. Jess Verset, Guillaume Legrand et Lionel Choquenet battent Alex Jacob, Charles Duc et Jonathan Gressiez, mais cèdent face aux favoris dans le second tour. Le team Alex Jacob élimine la triplette d’Igor Gosselin et retrouve Jess Verset en barrage pour, cette fois, la gagne et une place en tableau A, tandis que Jess, Guillaume et Lionel passaient en B.

Dans ce tableau B, ils vont faire un beau parcours. D’emblée, ils battent les frères Hovelaque et Vercleven de Tournai, puis l’équipe de Grossart, Ladrière, Derick. En demies, ils écartent les Hurlus Gruwier, Kura et Vranckx et atteignent la finale. Ils y retrouvent David, Antonio et Kevin Demestre qui jouent l’attaque, prennent de grosses mènes et terminent vite à 13-0 pour la coupe du B. Les jeunes Cayoteux prennent une belle deuxième place. Les Hurlus de Christophe Gruwier sont troisièmes ainsi que les locaux de la famille Gustin.

Dans le tableau A

À peine la pyramide finale en place, l’équipe Le Dantec s’offre la triplette lessinoise de Dylan Gravet, Maxence Lapere et Matheo Legrand. Elle sort encore les équipes d’Axel Dupuis et de Joseph Lorenzino et est première des qualifs devant les Nordistes Baldassare, Helbecque, Verez. Avec une invitation pour l’an prochain.