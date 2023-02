P2B: le point à dix journées de la fin

"Un super joker"

Chez les Enghiennois, Laurent Wilmus enlève bien volontiers le poids qui pourrait peser sur les épaules des siens. "Je ne cesse de rappeler que l’objectif initial était de viser le Top 5. Dès lors, on ne peut que se réjouir de vivre une telle saison. On mène la course depuis le départ donc forcément, on rêve de conserver le lead jusqu’au bout, mais ce ne sera pas un drame si on doit s’incliner ce soir. Un succès nous offrirait un super joker, d’autant qu’on avait gagné l’aller, donc on serait en outre positif sur Stambruges en cas d’égalité finale. Et un revers de moins de dix points (NDLR: 65-55 à l’aller) obligerait Stambruges à tout gagner d’ici fin avril. De notre côté, on a récupéré les malades et blessés, tandis que nos jeunes montrent les dents pour se faire une place dans l’effectif… Tous les signaux sont au vert." Pour sa première saison de coaching, Laurent serait ravi de fêter un nouveau titre. Il est, quoi qu’il arrive, confirmé dans ses fonctions pour la prochaine campagne.

"On n’y pense pas"

C’est un peu le même refrain dans la bouche d’Olivier Detrain, quasi dans la même situation que son homologue puisqu’il n’avait coaché auparavant qu’une petite saison à Saint-Ghislain avant de rejoindre son pote Arnaud Glorieux (qui continue à le seconder) à Stambruges: "Très honnêtement, on a préparé ce match avec beaucoup de sérieux, comme tous les autres. Je vous garantis que la première place ne nous fait pas du tout perdre la tête, et nous ne pensons même pas au titre. Même cet average de dix points à reprendre éventuellement à nos invités n’a jamais été sur le tapis. Dans ce championnat si disputé, il va encore se passer beaucoup de choses d’ici le sprint final. Les ténors vont s’entrechoquer, même les équipes de bas de tableau qui luttent pour le maintien vont jeter toutes leurs forces dans la bagarre… Vraiment, mieux vaut y aller étape par étape sans trop se prendre la tête. D’ailleurs, si je récupère Vinois, j’ai par contre perdu Mahieu pour plusieurs semaines."C’est évidemment le job des coaches de garder la tête froide mais on n’a aucun doute sur la qualité du spectacle que les acteurs vont offrir ce samedi soir avec le titre dans un coin de la tête.

L’ASTE Kain A retrouvera enfin le Vert Lion ce samedi soir, près d’un mois après sa dernière victoire contre Neufchâteau. La venue Belleflamme, le neuvième, devrait lui donner l’occasion de décrocher un… neuvième succès pour remettre son bilan en positif mais les play-off se sont sans doute éloignés définitivement… Ou, en tout cas, assez pour donner envie aux dirigeants de favoriser quelque peu l’équipe B, mal en point à la dernière place de la P1. Basile Bachelard et Émile Salmon sont assis entre deux chaises. "On a toujours donné la priorité à l’équipe A, confie le second nommé. Mais il est vrai que l’on doit absolument sauver la P1 alors que, de toute façon, on ne montera pas cette année avec l’équipe A. Même accrocher les play-off de R1 est compliqué. En P1, la venue de Boussu n’est pas de bon augure malgré le retour de Bossu mais c’est face à Ressaix, Erquelinnes et Blaton (2x) qu’il faudra absolument l’emporter."

En R2A, Maffle se rend demain après-midi à Aubel. Dans les autres matches de P1 messieurs, Estaimpuis peut faire fructifier ce samedi soir le formidable succès acquis voici une semaine à Boussu, à condition de battre Colfontaine (4e). Si Pont-de-Loup perd contre l’Olympic et que Blaton parvient à se donner de l’air en battant Luttre, les Sang et Or se replaceraient ainsi en ordre utile pour les play-off. Chez les dames, nos trois représentants les mieux classés sont au repos, mais pourraient faire de bonnes opérations sans jouer. Montagnard devrait en effet perdre des plumes à Pont-de-Loup, ce qui profiterait tant à Templeuve qu’au TEF. On voit mal les autres revenir sur Enghien ce week-end puisque Stambruges accueillera Binche demain, tandis qu’Estaimpuis recevra Mons et que le Tremplin ira à Colfontaine.