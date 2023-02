La fin des interclubs est déjà en approche

En Honneur, le Lutosa est allé gagner une rencontre décalée à 5-4 à La Botte. Puis, face à Tournai, les Leuzois "sont à 0-3, reviennent à 2-4. Une partie tourne à l’avantage des Tournaisiens qui montent à 5-2. Ce sera 5-4 à l’arrivée." Ath sauvait l’honneur à 1-8 en déplacement à Monceau.

En journée décalée de la P1, Lessines 3 remonte sur le podium, à la suite d’une victoire 2-1, 4-2 et 6-3 face à Mons 4. Le soulagement du capitaine Dominique Aguillera ! "Rien ne marchait en début de saison avec deux rencontres remportées sur six. Mais on est parvenu à se coordonner, ça repart donc dans le bon sens !" Nathalie Stroobants et Lessines 1 battaient Ath 1 "sur le score de 1-2, retour à 3-3 et 5-4 en tout". Les quatre équipes se sont retrouvées dans un premier tour de play-off. Lessines 3 s’adjugera deux victoires par tour à Ath 1 pour 6-3 sur un hat trick de Marc Soetens, Laurent Risselin et Alexandre Gustin. Lessines 1 recevait Mons 4 et part à 1-2, équilibre à 3-3 et 4-4. Ce sera 12-3 dans le dernier match en faveur des Cayoteux mais les Dragons reviennent, s’imposent 13-12 pour 5-4.

En P2, Lessines 4 démarre à 2-1, puis cale et termine à 2-7 face à Tournai 3 qui continue sa marche triomphale vers la P1. Les Tournaisiens 1 les y accompagneront sans souci. "À Vezon, ils se sont imposés dans une rencontre très serrée face à Mons 3, revenant de 1-2 à 3-3 puis 4-3, 4-4 et 5-4 sur le fil." Quant aux Lessinois 2, ils ont cédé de peu à 4-5 chez les Montois 5.

En P3A, Lessines 5 s’est imposé à 2-1, 4-2, puis un tour plein pour 7-2 à Tertre 3. Lessines 6, mené 1-2, passe à 4-2 et s’impose 5-4 contre Mons 2. Le Lutosa 2 part bien à 2-1, mais Tournai 4 gagnera tout dans le second tour et termine à 6-3, les Leuzois cédant deux matches à 12-13. En série B, Lutosa 1 engagera à 2-1 chez Elouges 4, mais laisse revenir à 2-4 et perd 3-6. À Mons 7, Ath 3 a cédé 3 à 6 aussi. Les Lessinois 7 sont débordés, reviennent à 3-3, mais perdent 4 à 5. Grosse émotion chez les Lutosiens 1 qui gagnent leur première rencontre de la saison à 2-1, 4-4 sur un 12-13, puis 5-4 sur un 13-10 face à Tournai 5. Et trois victoires en famille d’Alain Catoire, avec Jérome et Mathieu Noel.