Estu: se faire plaisir avant d'entamer les choses sérieuses

En l’espace de huit jours, on a vu les deux visages de l’Estudiantes. Le très mauvais lors de la défaite surprise à Merksem, le dernier ; le très bon lors de la victoire attendue face à Gand, l’avant-dernier. Et pour expliquer ça, les raisons sont diverses: "Ce n’est pas une excuse mais on n’était pas prêt pour jouer ce match de reprise à Merksem, signalait Tom Bonnet au coup de sifflet du succès face à Gand. On l’était bien plus pour la venue de ces Gantois qu’on n’a jamais laissés jouer. C’est là aussi toute la différence entre les deux matches: on s’est montré bien plus agressif à domicile qu’en déplacement. C’est peut-être aussi dû au fait que, malgré le fait qu’on ne s’est pas toujours montré à la hauteur cette saison, le public répond toujours présent. Devant lui, on a toujours envie de prester à notre niveau. Son soutien est une véritable force. En tout cas, moi personnellement, ça m’apporte beaucoup."