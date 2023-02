Enghien-Don Bosco en P1: le maintien en jeu

Trois points seulement séparent ces deux formations ayant joué le même nombre de matchs et toutes les deux sortent d’une défaite 3-0 très nette dans les chiffres: 16-17-20 pour Enghien en déplacement au Skill et 14-17-14 pour Don Bosco à domicile contre Charleroi. Après leur affrontement de ce week-end, il ne leur restera plus que six matchs à jouer pour s’extraire de la zone dangereuse. Avec un léger avantage pour Enghien qui doit encore recevoir Marchienne-au-Pont, la lanterne rouge.

Le résultat de la rencontre de dimanche risquera donc de peser lourd sur la suite de la compétition et lors du classement final d’une série où il risque d’y avoir plus d’un descendant. À Don Bosco, on est bien conscients de l’importance de l’enjeu. "Cela va être plus que stressant pour les deux équipes, confirme François Mainil, entraîneur tournaisien. Particulièrement pour moi puisque, pour des raisons personnelles, j’ai dû m’absenter pendant les deux dernières semaines. Par la force des choses, je ne maîtrise pas tous les paramètres qui ont fait que l’équipe a été battue aussi nettement à La Louvière et par Charleroi dimanche passé. Mais je suis content des entraînements de cette semaine où j’ai pu compter sur un effectif quasi au complet. On récupère aussi Mathis Dehaese accaparé depuis quelque temps par ses examens. Surtout, les gars ont soif de revanche après le 1-3 concédé à l’aller."

Pas de côté de Charline Couppez

Propos relayés par un des centraux de l’équipe, Cyril Anselain. "On a envie de mieux faire, affirme ce dernier. Après notre dernier match, on a eu une petite discussion entre nous. Les choses ont été mises à plat. Depuis lors, tout va mieux et cela s’est vu à l’excellent état d’esprit qui a régné aux entraînements qui ont suivi . On a à cœur de bien terminer la saison. On va toutefois se méfier de ce déplacement. C’est le côté athlétique des jeunes centraux et l’expérience des anciens qui les encadrent que je crains le plus."

En face, on n’est pas plus rassurés. "Il faudra être bien plus efficace au filet qu’au Skill, où on avait manqué de percussion à l’attaque et de présence au bloc ", indique Mathieu Tessaro, coach ce jour-là à la place de Charline Couppez et qui devrait l’être à nouveau ce dimanche suite à la mise à l’écart de cette dernière. "Ce n’est pas spécialement à la demande de l’équipe que je fais un pas de côté mais bien à la demande du comité, déclare l’intéressée . Et je ne quitte pas pour autant le club car je continue à entraîner les filles de P2 qui, montées de P3 évoluent super bien dans une série qu’elles découvrent de semaine en semaine."