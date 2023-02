Pour Tournai, "battre le leader ferait un bien fou"

Messieurs, on y va pour un rapide portrait pour commencer ?

Gabin: Des classes de jeunes à Taintignies et Rongy mais surtout à Tournai malgré une escapade d’une année à Pays Blanc. Je fais des études d’éducateur mais je voudrais devenir agent immobilier.

Mathis: J’ai repris le foot l’an passé en U19 car j’avais dû arrêter trois ans à cause de la maladie d’Osgood (NDLR: qui touche les cartilages du genou des jeunes en pleine croissance). Quelques matchs en P3 et des entraînements avec la D3 en fin de saison. Je suis des études dans les services de police.

Comment avez-vous été intégrés à l’équipe ?

Gabin: Pendant les vacances, Baptiste Sergent, le coach P3, m’a appelé pour jouer en Coupe du Hainaut. Et on est venu me chercher pour m’entraîner avec la D3 ; j’ai fait une autre semaine de test et je n’ai plus quitté le groupe.

Mathis: En juillet, à la reprise des entraînements, Jérémy Descarpentries m’a prévenu. Je ne m’y attendais pas, j’ai dû annuler mes vacances dans le sud de la France.

Vous n’avez pas encore eu la chance de jouer en championnat… Comment prend-on son mal en patience ?

Gabin: Je suis déjà très heureux d’être là. Sur le banc, j’apprends, prenant le temps sans vouloir être trop gourmand. Antoine me conseille beaucoup, j’observe attentivement tout ce qu’il fait.

Mathis: On continue à travailler. Si le coach ne me reprend pas, c’est que je dois encore m’améliorer. Je manque d’aisance parce que je suis un peu stressé. Je fais un maximum de matchs en P3.

Sentez-vous arriver le moment de la première titularisation ?

Gabin: Quand Yves Fruchart m’a dit vendredi passé de me préparer car Antoine était douteux, j’avais un mince espoir dans un coin de la tête même si je savais qu’Antoine allait jouer. Ce n’est pas plus mal. Je dois être plus confiant, meilleur au pied et dans mes sorties aériennes.

Mathis: Si je pouvais monter au jeu deux ou cinq minutes, ça me ferait très plaisir. J’espère que ce moment va bientôt s’offrir à moi.

Vous avez pu goûter un peu de temps de jeu à La Louvière en amical. Les échos étaient bons !

Gabin: C’était chouette, et j’étais content d’avoir joué. À part une sortie que j’ai ratée, ce n’était pas mal. Je n’ai pas hésité à guider les défenseurs même avec un Yohan Brouckaert devant moi (rires).

Mathis: On a joué en 3-5-2 et j’ai fait le piston sur le flanc droit. J’ai raté deux occasions sur deux beaux centres, je ne suis pas assez rentré dans le ballon. Je me suis fait pardonner en obtenant un penalty.

Sans les jouer, vous avez vu beaucoup de matchs. Un jugement sur l’équipe ?

Gabin: Difficile à dire quand vous n’avez pas encore joué à ce niveau. L’ambiance est très bonne, les Lekehal, Amury et Gianquinto, évidemment, me tuyautent énormément.

Mathis: On a une superbe équipe avec une bonne mentalité. On adore se charrier. Un mélange d’anciens expérimentés et de jeunes. Les qualités sont nombreuses mais comme le dit le coach, l’esprit de compétiteurs fait parfois défaut. Le fait de se donner à 100%, de faire le maximum.

L’image du jeune qui entre dans les vestiaires timidement et se tait, ça vous représente bien ?

Gabin: Je suis un timide à la base, donc oui même encore maintenant. Les anciens me chambrent souvent en disant que je ne dois pas hésiter à leur crier dessus.

Mathis: Je parle avec tout le monde mais je suis réservé. Le groupe m’a mis directement à l’aise. J’écoute les conseils. On peut me critiquer, je prends ça sans m’énerver.

Pourquoi l’équipe ne réussit-elle pas à faire des résultats contre les équipes de tête ?

Gabin: On a pris des buts en fin de match qui ont coûté cher. On pourrait aussi inscrire davantage de buts. C’est le foot… Et la malchance s’en mêle parfois aussi !

Mathis: Il faut avoir la rage sur le terrain. Quand on perd la balle, on ne fait pas toujours les retours défensifs nécessaires, on ne s’arrache pas alors que les qualités techniques et collectives sont bien présentes. Et on gâche aussi beaucoup d’occasions.

Ce soir, il faut gagner, surtout que vous avez un œuf (d’autruche !) à peler avec l’adversaire.

Gabin: Une victoire contre une équipe de pointe ferait un bien fou. Je vais peut-être passer pour un fou mais l’équipe est capable de faire un 30 sur 30. Collectivement, on a un des meilleurs onze.

Mathis: Il faut gagner contre une grosse équipe. Et je sens bien le match, il faut y aller à fond quitte à sortir avec un poumon en moins !

Tournai se qualifiera-t-il pour le tour final ?

Gabin: Je l’espère. On se doit de jouer chaque match à fond sans regarder les autres pour ne pas se mettre de pression.

Mathis: Il y a deux mois, j’y croyais à fond. C’est toujours le cas. Tout dépend du match de ce samedi, une rencontre clé. Si l’on gagne, on y sera… Dans le cas contraire, certains risquent de se démotiver…