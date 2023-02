Philippe Dubois: "Oui, j’espère qu’on jouera le tour final"

Philippe, jusqu’ici, est-ce une bonne ou une très bonne saison pour votre Pays Vert ?

Je vais dire une bonne saison, car une très bonne, ça serait de se retrouver deuxième au classement. Mais si l’on reste cinquième d’ici la fin de saison, alors on aura bel et bien vécu une très bonne saison.

Justement, Ath cinquième, lorsqu’on voit les équipes au-dessus de lui et en dessous, est-il à sa place ou ne l’est-il pas ?

Il est à sa place au regard de ce qui se fait depuis deux-trois mois. Nos victoires, on ne les doit pas au hasard. On ne les vole pas ! Et nos défaites, on ne les mérite pas toujours.

À la fin de saison, tour final ou pas de tour final ?

J’espère qu’il sera là… J’y aspire en tous les cas. On tient le bon bout pour le moment avec la cinquième place qui devrait envoyer son occupant aux prolongations de saison à moins qu’une équipe classée derrière vienne à remporter la dernière tranche.

Plutôt continuer à jouer le haut du panier en D3 ou être tenté par le bas de tableau en D2 ?

Quoi vous répondre ? Je vais dire le bas de tableau en D2, dans le sens où, si on aime le foot, c’est qu’on est un minimum compétiteur. Il est certes toujours difficile de jouer pour le maintien mais il faut toujours pouvoir viser la division le plus élevée, non ? Sans jamais se mettre dans le rouge financièrement, toutefois.

Et ce dimanche, aller gagner à Schaebeek 0-1 ou 3-4 ?

L’ancien gardien de but d’Isières vous répond sans hésiter 0-1. Un score qui reflète généralement une victoire maîtrisée et aboutie. Le mieux, c’est 0-2, car le succès est encore un peu plus aisé. Un 3-4, cela signifie qu’il y a eu des lacunes dans la victoire. Le genre de score qui ne plaît pas à notre coach David Bourlard.

Battre Schaerbeek à l’extérieur dimanche ou battre Saint-Symphorien à domicile dans une semaine ?

Je dirai bien les deux mais on va au-devant d’un triptyque fameux. Si on signe un 4 sur 6 avant d’aller à Tournai, je serai déjà très heureux.

Battre Saint-Symphorien à domicile d’ici une semaine ou battre Tournai à l’extérieur dans la quinzaine de jours ?

C’est compliqué ! Ce n’est pas que je n’ai pas confiance en l’équipe mais je ne nous vois pas gagner ces deux matches. Ce serait trop beau… Après, qu’on batte "Saint-Sym" ou Tournai, peu importe si, dans l’autre match, on prend un point. Là aussi, un 4 sur 6 serait super. Ce sont deux voisins mais je ne suis pas un dirigeant fan absolu des derbies. J’aime bien mais sans plus. Vu là où on en est désormais, la saison sera une vraie réussite si on joue le tour final. Qu’on y soit après avoir battu Mons, Tournai ou "Saint-Sym", j’ai envie de vous dire que c’est du pareil au même.

Pour le titre, Saint-Symphorien ou bien le RAEC Mons ?

Même si j’adore le jeu développé par les Symphorinois, je dirai Mons, car ce n’est pas possible qu’il n’y arrive pas en ayant autant d’ambitions et après avoir réalisé autant de transferts en été et en hiver. Si Mons n’est pas champion, on aura toutefois une nouvelle formidable leçon du foot qui n’est jamais aussi beau que lorsqu’il est régi par la glorieuse incertitude du sport. Le plus riche n’est pas toujours le plus fort.

Parlons coach: Jimmy Hempte ou David Bourlard ?

Joker ! Car Jimmy nous a fait passer dans une dimension plus organisée et professionnel, alors que David apporte une grinta et une identification dignes du Pays Vert.

La D3 ou la P3 ?

Vous demandez de choisir entre notre équipe A et la B ? Je ne sais pas répondre car toutes mes équipes, des U7 aux féminines en passant par nos deux équipes seniors masculines, je les adore même si les enjeux sont fort différents.

Ostiches ou Ath ?

Mais là aussi, c’est impossible de choisir. Je dis Ostiches car c’est là d’où on vient, là où on a nos origines. Je dis Ath car notre arrivée nous a permis d’avoir une autre dimension.

On a entendu parler de vous comme d’un prési omniprésent et bienveillant… Vous préférez quel qualificatif ?

Les deux sont vrais mais lorsque j’arrêterai les frais, si on pouvait retenir le côté bienveillant, ce serait chouette. Je ne suis pas toujours facile, je suis parfois un taureau qui va foncer tête baissée, qui monte vite mais ça ne dure pas longtemps. Et la pression retombe pour le bien collectif.