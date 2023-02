P1: compter sur soi, mais aussi sur les voisins

Pour le Pays Blanc, il est aussi indispensable de ne pas perdre à Montignies. Certes, les locaux sont éloignés au classement mais d’autres mal lotis ne sont bien plus proches des Antoiniens. Trois unités dimanche donneraient un peu plus d’air à Jacques Depreter et ses protégés. "Notre seul but sera de gagner comme tous nos matches à domicile, prévient Nicolas Pedini, le nouveau coach local. Ce sera dur de se maintenir mais tant qu’il y a un espoir, nous y croirons jusqu’au bout. On ne se focalise pas sur le classement mais nous nous concentrons sur le match à venir en souhaitant en gagner plus d’un pour nous relancer au plus vite."

Quand on vous parlait de proches du Pays Blanc, Hornu le suit à une petite unité. Les joueurs antoiniens pourraient compter sur le concours de Molenbaix où se rend le Léo pour laisser un premier concurrent direct derrière eux. Toutefois, Logan Desomberg ne se laissera pas faire dans l’entité de Celles. "Nous avons été battus à l’aller mais Hornu n’est plus la même équipe qu’au premier tour. Nous avons retrouvé une mentalité qui nous conduit là où les qualités de l’équipe le méritent. Toujours invaincus en 2023, nous espérons prolonger cette belle série pour nous retrouver dans la première moitié du classement."

"Le titre dès que possible"

Belœil peut aussi rendre un petit service en ne permettant pas à Courcelles de dépasser les gars du stade Jean Huart. Ce serait une énorme surprise de voir les troupes de Nicolas Flammini surprendre celles de Chemcedine El Araïchi, surtout à domicile. "Courcelles veut se sauver mais on veut le titre le plus vite possible. Et c’est pourquoi j’ai laissé une bonne partie des garçons au repos mercredi pour la coupe car je ne veux rien lâcher en championnat, surtout lorsqu’on joue devant nos supporters."

Péruwelz arbitre également la lutte pour la survie en P1 en se rendant à Solre qui reste sur huit défaites d’affilée ! Les gars de la Verte Chasse espèrent certainement que la série catastrophique des Tuniques Bleues durera encore au moins une semaine ! "Il est normal de connaître des difficultés dans le groupe quand on présente un tel bilan négatif. Mais certains se croient peut-être plus forts qu’ils ne le sont. Face à Péruwelz en forme, cela risque d’être compliqué. Il ne faudra pas louper les rencontres entre concurrents directs", prévient Johan Lardin, le coach solrézien.