Mouscron deuxième au rang des médaillés

Un bon CN Tournai malgré les difficultés à s’entraîner

Le Cercle de Tournai avec les inscriptions de neuf participants pour 35 départs espérait de bons chronos malgré la difficulté à s’entraîner régulièrement dans de bonnes conditions. C’est le pourquoi du choix de la photo des jeunes espoirs du CNT: bravo à eux ! Les trois titres par catégories d’âge sont de Lyse Debouvrie sur le 100 m nage libre et le 200 brasse chez les 15 ans, et de Klara Debouvrie sur le 100 brasse des nageuses de 16 ans. Les deuxièmes places sont acquises par Julie Nicolas et par la même Klara Debouvrie alors qu’Arthur Varvennes et Julie Nicolas obtiennent les troisièmes places. En open, le jeune Mathias Guelton récolte le titre francophone sur le 1 500 nage libre des 14 ans. Arthur Varvennes se classe 14e et 10e de ses deux finales B. Signalons les 15 Tops 20 !

Leuze: avec le risque de perdre des nageurs

L’Espadon Leuze était représenté par deux nageurs pour huit départs. Vu la non-disponibilité de leur piscine, les nageurs leuzois ont de sérieuses difficultés à s’entraîner valablement et risquent de perdre des affiliés. L’ESP, grâce à Tibault Goffaux, se classe troisième place du 200 nage libre des 16 ans. Et avec Louis Casteele, ils signent 2 Tops 20.

Louis Lecourt porte haut les couleurs de Comines

Au nombre de huit, les Espadons Cominois, pour le classement par catégories, sont allés chercher trois premières places avec Louis Lecourt sur les 50 et 100 m brasse chez les 17-18 ans. Sur les catégories générales, il se classe à la troisième place sur les 200 et 100 mètres brasse en catégorie générale. En open, Louis se classe deux fois troisième sur les 50 et 100 brasse en finale A et se classe encore septième du 200 brasse, toujours en finale A. On le retrouve, enfin, dixième du 200 m 4 nages de la finale B. Baptiste Marguaritain obtient une 12e place sur le 200 papillon en finale B.

Une liste de médailles à rallonge pour le RDM

Les Dauphins Mouscronnois avaient engagé onze nageurs pour 54 départs. La liste des podiums étant longue, il nous a fallu résumer les podiums en citant les titres, deuxièmes et troisièmes places. Les titres en catégories sont obtenus par trois nageurs. Il y en a sept pour le seul Hugo Vandamme, cinq pour Faustine Mercier, deux titres pour Siobane Decraene et pour Logan Vaanhuys. Pour les 13 secondes places, on trouve six médailles d’argent au cou de Logan Vanhuys, trois à celui de Faustine Mercier, autant à la collection de Shannah Dupont et encore une pour Siobane Decraene. Enfin, les 17 troisièmes places sont acquises par cinq nageurs. Il y en a trois pour Faustine Mercier et quatre pour Logan Vanhuys et Gautier Sobrie ; triplé aussi pour Shannah Dupont et Siobane Decraene. À cela, il faut ajouter 23 Tops 20.

En Open, le RDM récolte huit titres francophones, dont six pour Logan, un pour Faustine et un pour Siobane. Les deuxièmes places – ou médailles d’argent – reviennent à Hugo Vandamme (2), Siobane Decraene (2), Shannah Dupont et Faustine Mercier. Les sept troisièmes places ou médailles de bronze sont pour Faustine (2), Hugo (2), Shannah, Gautier et Logan. Le RDM obtient un total de 25 finales A, auquel il faut ajouter cinq B.

Quelle chance pour la région de compter d’aussi bons clubs en espérant des résultats similaires lors des championnats francophones des jeunes qui se dérouleront à La Louvière ce prochain week-end !