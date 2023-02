Les Dauphins vont-ils mettre les Loups à neuf longueurs ?

Ah mais si c’est L’Avenir qui doit le dire, sachez, cher Monsieur Gallovich, que l’on mise volontiers une pièce sur votre équipe face à celle de Kevin Chavepeyer. "Pour quelle raison ?", interroge l’entraîneur mouscronnois. Car La Louvière n’a pas l’air au niveau de ce qu’elle a montré lors de la première partie de la saison: qualification étriquée en Coupe de Belgique à Anvers, suivie d’un succès très compliqué en championnat face à un Tournai pourtant amoindri. "Il faudra justement se méfier… doublement. Ce sont deux victoires dans la douleur pour nos rivaux après avoir été malmenés à certains moments mais ils ont su faire tourner ces matches en leur faveur, ce qui donne toujours de la confiance. Si c’est dur mais que tu t’imposes, alors ton moral en ressort grandi."

De la méfiance ainsi dans le chef des Hurlus qui, eux, sortent de deux duels facilement remportés face à Tielt, la lanterne rouge. "C’était, en effet, plus tranquille pour nous mais il fallait prester et surtout gagner, ce que l’on a fait. Mais oui, tout sera différent ce samedi soir face à La Louvière. Le genre de duel au sommet que l’on aime bien, surtout à la maison. Un affrontement entre le premier et le deuxième, ça, tout le monde veut le jouer. Espérons que ça donne du beau spectacle car on annonce du monde dans les gradins. Que ce match soit une belle propagande pour notre sport."

"Jouer sans calculer"

Au-delà de bien prester, le but sera de gagner, histoire de repousser les Loups à neuf longueurs. "Ce qui ne serait pas négligeable en vue des play-off au début desquels on divisera les points par deux. Si on peut creuser l’écart, on ne doit pas se gêner. Maintenant, ne nous focalisons pas là-dessus. Ne soyons pas dans les calculs. Jouons, faisons ce que l’on sait faire et on verra ce qu’il en ressortira."

Pour se refaire une idée du niveau après avoir joué deux fois Tielt, le RDM a joué contre Douai et Courtrai en amical. "Histoire de voir où on en était réellement, signale Gabo. Je suis rassuré, on a récupéré un groupe au complet avec le retour d’Alexander Grman. Cela reste toujours rassurant de pouvoir compter sur lui à 100% vu son impact sur notre jeu et son expérience apaisante."

Quant au souvenir de la manche aller: "9-9 après, avoir eu les opportunités durant les trois premières périodes de prendre le large au score sans jamais y parvenir vraiment. On perd la main sur la rencontre dans le dernier thème en étant mené 9-8 avant que Rosty Naumchyck ne nous sauve un point. La preuve que face à ce genre d’équipe, si tu ne saisis pas les occasions de punir l’adversaire, c’est toi qui te fais punir. La Louvière est une équipe compacte, bien plus forte que par le passé. Il y a plusieurs gars à tenir à l’œil: Matthys, Godeau et leurs étrangers qui haussent le niveau de l’équipe."