D2 ACFF: Corrigé par Dison à l'aller, Acren a une revanche à prendre

Attention aux phases arrêtées

La Real ayant pris la mauvaise habitude de fonctionner en séries, bonnes ou mauvaises, il faudra tout de suite relever la tête. La tâche ne sera pas évidente face au solide adversaire que représente Dison. À l’aller, les troupes de Christophe Kinet avaient éteint les Camomilles. Un 0-3 bien tassé et quasiment aucune occasion pour les locaux. Tous s’en souviennent bien. Et l’envie de prendre sa revanche trottera forcément dans les têtes. "C’est un bon adversaire. À l’aller, j’avais pointé leur grosse maturité. On sent que l’équipe sait où elle va. Toutefois, on avait quelques absents lors de ce duel. On a donc l’occasion de nous racheter dimanche. On travaille bien depuis le début de l’année. On sent beaucoup de motivation dans le groupe. Il veut faire quelque chose. Par rapport à la première partie de saison, on a pris en maturité. On gère mieux nos hauts et nos bas. La défaite à Warnant peut être la petite claque pour nous réveiller. Si tout le monde s’applique à fond je suis confiant de revenir avec quelque chose".

Pour l’espérer, il faudra notamment se montrer vigilant sur les phases arrêtées. À l’aller, le Stade avait piqué à deux reprises sur de telles actions. "Râlant car à la théorie, les coachs nous avaient dit que 70% de leurs buts tombaient là-dessus. On était donc prévenu… Depuis, on a récupéré Jérémy Obin. Sur ces phases, il nous fait beaucoup de bien car il ose lever la voix si cela ne va pas. Cela fait une personne en plus pour communiquer. Ce n’est pas négligeable".

Un tournant dans la saison ?

Après Dison, les Camomilles enchaîneront avec Solières et Waremme. Autrement dit, trois équipes classées derrière elles. L’opportunité est donc belle de prendre ses distances avec le bas. "Même s’il n’y a pas de pression à avoir, on arrive à un petit tournant de la saison. À l’issue de ce bloc, on saura dans quelle partie de tableau on va jouer. On espère que ce sera celle de gauche. Car c’est toujours plus sympa d’avoir quelque chose à jouer jusqu’au bout. Mais on doit surtout se rassurer au plus vite car, derrière, cela prend des points. Avec les deux équipes en plus, la saison va se rallonger. Si on ne se rassure pas rapidement, cela peut devenir dangereux. Parce qu’on voit que Jette, Ganshoren et autres engrangent. On sait que Seraing et l’Union feront descendre des pros si cela se passe vraiment mal. C’est pourquoi on doit prendre nos points au plus vite. Si on pouvait signer un 7 sur 9, on serait vraiment bien. Cela nous permettrait de regarder plus vers le haut et de finir le championnat sur une note bien plus sympathique".

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le noyau de la Real. À chaque match, le staff doit jongler avec son lot de suspendus. Ils seront à nouveau trois pour le déplacement à Dison dimanche. Quentin Garcia Dominguez a été doublement jauni contre Warnant. Jérémy Houzé a pris le bristol de trop alors que Mohamed Condé subit sa deuxième semaine de suspension après sa rouge directe contre Rebecq. Pointons par contre dans l’autre sens les retours de Bastien Youdjouen et de Diafa Soumah. "C’est embêtant toutes ses suspensions, reconnaît Vinny Mayélé. D’autant qu’elles viennent souvent pour des rouspétances ou de bêtes fautes. Ce sont rarement des fautes dans le jeu. On a parfois tendance à perdre les pédales. C’est dommage parce que ça arrive plusieurs fois dans des matchs où l’on mène et où on est tranquille (Rebecq et Verlaine). Derrière, cela nous oblige à cravacher dur pour conserver ce résultat. C’est un manque de maturité. Mais c’est aussi l’apanage d’un groupe assez jeune. Il faut encore apprendre à gommer ces petites erreurs. À cause de cela, on éprouve des difficultés à aligner le même onze. En début d’année, on avait réussi à deux ou trois reprises. On sentait que cela allait beaucoup mieux dans le jeu. Car on commençait à avoir plus d’automatismes".

Notons aussi l’absence de Julien Toussaint dimanche. Le milieu est en délicatesse avec ses adducteurs.