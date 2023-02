P4A: le mois… et demi de vérité pour Obigies B

Une équipe de Molenbaix B qu’il rencontrera dès ce dimanche à domicile. "Avec le Risquons-Tout qui sera titré selon moi, Molenbaix B est la deuxième grosse équipe de la série. C’est une belle affiche entre le troisième du classement, qui reçoit, et le deuxième. Surtout, c’est un derby qui a toujours une saveur particulière. Au niveau de mon groupe, j’ai récupéré l’ensemble de mes joueurs. Tous les ingrédients sont donc réunis pour assister à un beau duel au sommet. Et puis, nous irons à St Jean pour un match qui s’annonce encore plus important car là, la défaite sera interdite sous peine de les voir revenir sur nous."

Comme on le voit, rien n’est joué pour l’accès au tour final et si l’on se rafraîchit un peu la mémoire, on se souvient qu’Obigies B était passé de peu à côté des prolongations lors de la défunte saison. "Bien évidemment qu’on y pense encore car tout s’était joué lors du dernier match où on avait concédé le nul contre Brunehaut. Ici, si l’on veut éviter que cela se reproduise, on a tout intérêt à assurer notre participation le plus vite possible", espère-t-il de tout cœur.

Risquons-Tout B repart de l’avant

Après quelques résultats en dents de scie avant la coupure hivernale dans la P4B, les hommes d’Hafi Hajdou se sont bien relancés depuis la reprise, ne concédant qu’une seule défaite à Anvaing B. "Ça va mieux depuis la reprise de janvier avec de bons résultats qui nous ont permis de bien remonter au classement. Quoi qu’il arrive, notre saison est déjà une réussite totale car on ne s’imaginait pas être aussi bien placé avec cette nouvelle équipe qu’il a fallu construire. Et même si on ne pourra probablement pas participer au tour final, on veut prendre le maximum de points en continuant à produire notre beau jeu. Ce dimanche, face à Barry, on veut poursuivre sur notre lancée mais il ne faudra surtout pas croire que ce sera facile car à l’aller, ça ne l’était pas. Au niveau de l’effectif, tout rentre dans l’ordre après une période où on a eu pas mal de blessés dans chaque ligne. Cette troisième tranche débute donc dans les meilleures conditions en ce qui nous concerne", conclut le coach hurlu.

Toujours en série B, on suivra de près la belle affiche qui réunira Anvaing B et Brunehaut, deux équipes qui cartonnent. À domicile, les Anvinois partent avec les faveurs des pronostics mais ils devront se méfier des hommes de Vincent Williame qui jouent sans la moindre peur et sans reproche depuis de longues semaines.