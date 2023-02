P3A: Béclers joue l’esprit libéré sous l'ordre de Philippe Breyne qui a resigné

Philippe Breyne peut, en tous les cas, se targuer d’avoir déjà réussi sa saison. L’été dernier, il nous confiait que son principal souhait était d’assurer… le maintien au plus vite. Avec 38 points au compteur et une cinquième place provisoire, il ne peut plus arriver grand-chose à un groupe qui peut rêver du tour final. "En foot, il y a toujours la même constante, à savoir que c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens. Pour le moment, nous ne prétendons à rien. Certaines équipes comme Luingne B et Thumaide seront peut-être plus motivées que nous en ce début de troisième tranche alors que nous entamons cette dernière ligne droite par un déplacement à la Squadra Mouscron, une équipe toujours redoutable sur son synthétique et qui bénéficie depuis peu du retour de plusieurs blessés. On peut donc dire qu’on ne les affronte pas à un bon moment, poursuit celui qui dirige Béclers pour la cinquième saison et qui garde un œil attentif sur la course au titre. L’écart devient conséquent en faveur d’Esplechin, équipe qui a peut-être parfois la chance du champion mais qui s’appuie surtout sur une excellente défense et une grosse expérience. Et je ne la vois pas s’écrouler…"

Arnaud Gain a rejoué

En P3B, les semaines se suivent et se ressemblent du côté de Vaudignies qui vient d’enchaîner quatre défaites, toujours contre des équipes du haut du tableau, et qui prépare deux nouvelles rencontres compliquées face à Meslin puis sur le synthétique des Francs Borains B. "Très clairement, ce n’est pas un calendrier idéal car on sent une énorme différence de niveau entre les équipes du top et les formations qui, comme nous, se battent pour ne pas descendre, confie Arnaud Gain qui, suite à des problèmes d’effectif, a rechaussé les crampons le week-end passé. Après deux mois sans jouer, je suis content d’avoir tenu 75 minutes pour aider mon équipe qui, dans l’envie, n’aura absolument rien à se reprocher mais qui a manqué cruellement d’efficacité offensive. Contre Harchies-Bernissart, nous avons à deux reprises raté un duel face au gardien et, dans notre situation, cela se paie évidemment cash, notre adversaire ayant finalement ouvert la marque dans les dix dernières minutes de jeu."

Arnaud Gain, qui espère récupérer au plus vite François Dauby et Thomas Minon, sait qu’il faut préparer un mois de mars qui va être décisif pour l’avenir du club avec des duels contre Belœil B et Ghlin: "On espère encore chercher la place de barragiste car, pour le maintien direct, avec dix points de retard sur Lens, ça se complique. Vu notre bilan actuel, nous savons que nous n’avons vraiment plus le droit à l’erreur."